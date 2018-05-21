Королевская свадьба в цифрах: что нужно знать о свадьбе.ФОТО

Королева Великобритании Елизавета II предоставила им титулы герцога и герцогини Сассекских. Невероятное количество времени и денег потратили и много людей привлекли для проведения королевской свадьбы. Факты и цифры приводит британское издание The Telegraph.

Список гостей: 600 приглашений для гостей пары были изготовлены британской кампанией Barnard&Westwood, занимающейся печатью и переплетом книг.

Однако лишь 200 из гостей получили приглашение на частный вечерний прием в загородную резиденцию членов британской королевской семьи Фрогмор Хаус.

Кроме того, всего на площадки Виндзорского замка были приглашены 2640 представителей общественности. Из них 1200 были назначены девятью региональными лорд-лейтенантами, 200 человек из благотворительных организаций и учреждений, 100 учеников из королевской школы и школы св.Георгия, 610 членов общины Виндзорского замка, 530 членов Королевского домохозяйства и наследников короны.





Логистическая подготовка: 140 королевских послов добровольно вызвались руководить событием и помогать посетителям в течение дня.

Цена парковочного места на смотровой площадке на королевской свадьбе стоила 30 фунтов стерлингов (чуть более 1000 грн). На смотровой площадке южнее замка Виндзор размещалось 6 тыс. заранее забронированных мест.

Для кареты с молодоженами использовали четырех Виндзорских серых лошадей.

Кроме того, лошади Плимаут и Лондондерри выполняли роль сопровождения, пока Милфорд Хейвен, сер Бейзил, Тайрон и Сторм были запряжены в карету.

Специальным подразделением полиции перед церемонией было идентифицировано 160 "сталкеров" королевской пары.





Всего полицейские долины Темзы готовились наблюдать за 100 тысячами зрителей.

Кроме того, телеканал Sky проложил 27 км кабеля, для того чтобы вести прямую трансляцию свадьбы в UHD.

Пара проехала две мили вдоль Касл-Хилл, Хай-стрит и в центра города Виндзор, прежде чем вернуться в большой Виндзорский парк.

Развлечения: на событии выступали 23 мальчика-хориста из школы св.Георгия. Также можно было услышать выступление 19-летнего виолончелиста Шеку Канне-Мейсона, которого пригласили играть во время церемонии.

Расходы: телеканал CNBC оценил, что свадьба Гарри и Мегана стоило 42,8 млн долларов, 94% из которых пошли на обеспечение безопасности.

Дворец сообщил 18 мая, что 200 амальфийских лимонов были использованы для создания свадебного лимонного торта.





Отметим также, что недавний опрос, проведенный исследовательской компанией "Opinmy Research", показал, что 71% британцев предпочитают Гарри (больше - только у его брата Уильяма) среди членов королевской семьи. Он на три процента опередил свою 92-летнюю бабушку королеву Елизавету II, царит уже 66 лет.