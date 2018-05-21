Ватикан канонизирует Папу Римского VI

Блаженный Папа Павел VI будет провозглашен святым в воскресенье, 14 октября 2018 г., во время Святой Мессы на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом было объявлено во время Консистории Кардиналов, передает Радио Ватикана

Вместе с блаженным Павлом VI состоится канонизация мученика Оскара Арнульфо Ромеро, Архиепископа Сан-Сальвадора (Сальвадор), а также итальянских священников Франческо Спинелли и Винченцо Романо, немецкой монахини Марии Катерины Каспер и испанской монахини Насарии Игнасии Марч Мессы.

Напомним, Блаженный Павел VI (мирское имя Джованни Монтини, - ред.) родился 26 сентября 1897 и умер 6 августа 1978. Он был 262-м понтификом Римской Католической церкви, до этого - архиепископом Миланским.

Павел VI - первый Папа с начала XIX века, который совершил визит за пределы Италии, а также первый Папа, который посетил пять континентов.

После избрания Папой Павел VI довел до логического конца начатый его предшественником Ватиканский собор и до смерти следил за подготовкой соборных документов. В 1965 году он учредил Синод епископов.

Кроме того, был известен изданием своих энциклик - о целибате и о контроле над рождаемостью. Во время понтификата Павла VI были внесены существенные изменения в римское богослужение, которые включали разрешение использования национальных языков, разрешение священнику совершать богослужение лицом к народу, некоторые текстовые изменения и др. Были также внесены изменения в общий римский календарь святых.

Беатифицирован 19 октября 2014 года Папой Франциском.

Ранее Ватикан запретил продажу мощей святых.