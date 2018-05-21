США не признают выборы в Венесуэле

Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт назвала нынешние выборы в Венесуэле нелегитимными.

Об этом представительница Госдепа написала в воскресенье, 20 мая в Twitter, сообщает DW.

"Сегодняшние так называемые выборы в Венесуэле - нелегитимны", - написала Науэрт. Она также заверила, что США совместно с демократическим миром поддерживают право венесуэльского народа избирать своих представителей во власть "на свободных и честных выборах".

Президентские выборы в Венесуэле проходят на фоне глубокого экономического и политического кризиса. Оппозиция призвала бойкотировать голосование, прежде всего из-за того, что многие ведущие оппоненты действующего президента-социалиста Николаса Мадуро находятся в тюрьме, вынуждены были бежать за границу или были лишены возможности выдвигаться как кандидаты на выборах. На этих выборах победа нынешнего президента Николаса Мадуро кажется гарантированной, отмечают обозреватели.