Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.92
USD
26.19
RUB
0.42
EUR
30.73
USD
26.12
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
20 мая 18, 21:14
США не признают выборы в Венесуэле
Хизер Науерт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
США не признают результаты проходящих в Венесуэле выборов, поскольку те не отвечают чаяниям венесуэльского народа и не являются легитимными.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт назвала нынешние выборы в Венесуэле нелегитимными.

Об этом представительница Госдепа написала в воскресенье, 20 мая в Twitter, сообщает DW.

"Сегодняшние так называемые выборы в Венесуэле - нелегитимны", - написала Науэрт. Она также заверила, что США совместно с демократическим миром поддерживают право венесуэльского народа избирать своих представителей во власть "на свободных и честных выборах".

Президентские выборы в Венесуэле проходят на фоне глубокого экономического и политического кризиса. Оппозиция призвала бойкотировать голосование, прежде всего из-за того, что многие ведущие оппоненты действующего президента-социалиста Николаса Мадуро находятся в тюрьме, вынуждены были бежать за границу или были лишены возможности выдвигаться как кандидаты на выборах. На этих выборах победа нынешнего президента Николаса Мадуро кажется гарантированной, отмечают обозреватели.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Демократическая партия Маттео Ренци потерпела поражение
Собчак - оппозиционерка, которую Путин к выборам допустил
Большое предвыборное шоу Владимира Путина
Гарри Каспаров назвал Путина диктатором
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Мальчик-паж затмил Меган Маркл во время свадьбы (Видео)
noimageВатикан канонизирует Папу Римского VI
noimageКоролевская свадьба в цифрах: что нужно знать о свадьбе.ФОТО
noimageПутин дал Украине гарантии? СМИ о визите Меркель
noimageВ Белом доме ищут пути защиты детей после стрельбы в школе
Лента новостей