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20 мая 18, 21:57
Мальчик-паж затмил Меган Маркл во время свадьбы (Видео)
свадьба
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Мальчик-паж умилил всех наблюдавших за свадьбой Меган Маркл.
Меган Макрл и принц Гарри стали мужем и женой. Меган блистала в белоснежном наряде с 5-метровой фатой от Givenchy, но одному маленькому мальчику удалось затмить невесту.

Во время церемонии детям были отведены очень важные роли. Все пажи и подружки невесты были младше 10 лет. Кенсингтонский дворец сообщил, что самой младшей из шести подружек невесты два года, самому взрослому мальчику-пажу – семь. Два пажа несли вуаль Меган Макрл, которая была длиной пять метров. И один из мальчишек был слишком рад исполнять свои обязанности, ее смешное лицо попало на видео:


После свадьбы принц Гарри и Меган Маркл получат королевские титулы – они станут герцогом и герцогиней Сассекскими. Во время церемонии они обменялись клятвами в присутствии звездных гостей, среди которых были замечены Опра Уинфри, Джордж и Амаль Клуни, чета Бекхэмов и другие. Над дизайном свадебного платье Меган Маркл работала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер, которая в прошлом году стала креативным директором модного дома Givenchy. Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта очаровали нежными образами на королевской свадьбе.

источник: telegraf.com.ua
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