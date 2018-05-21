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21 мая 18, 12:03
Партии Италии согласовали кандидатуру нового премьера
Италия
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“Движение 5 звезд” и “Лига” согласовали кандидатуру премьера Италии, и представят его в ближайшее время.

В Италии антисистемное "Движение 5 звезд" и ультраправая "Лига" достигли договоренности относительно кандидатуры следующего премьер-министра.

Об этом сообщает Agence France Press.

Как сообщил лидер "Лиги" Маттео Сальвини, договоренность включает и членов будущего правительства.

"Мы договорились относительно главы и министров правительства и надеемся, что никто не наложит вето на выбор, который представляет волю большинства итальянцев", - сказал Сальвини, добавив, что ни он сам, ни лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо не будет премьером.

По данным СМИ, Сальвини в будущем правительстве должен занять пост главы МВД, а Ди Майо может стать или министром труда, или министром экономического развития.

Премьером же может стать почти не известный профессор частного права Джузеппе Конте.

Ожидается, что партии объявят о том, кто возглавит правительство, на встрече с президентом Серджо Маттареллою. Маттарелла сначала должен одобрить кандидатуру премьера, затем правительство должно получить поддержку парламента.
telegraf.com.ua
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