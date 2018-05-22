Orbital ATK успешно запустила ракету Antares

Космическое агентство NASA совместно с компанией Orbital ATK успешно запустили ракету-носитель Antares, в создании которой принимали участие украинские специалисты. Ракета отправила в космос грузовой космический аппарат Cygnus, который должен доставить около 3,3 тонны полезного груза на МКС: научно-исследовательскую аппаратуру и материалы, провизию для экипажа и другое оборудование.

Изначально запуск ракеты Antares планировалось осуществить утром 20 мая, но старт был отложен из-за плохих погодных условий. В результате, старт ракеты состоялся уже 21 мая в 04:44 по летнему восточному времени США (11:44 по киевскому времени). Пуск был осуществлён со стартовой площадки Валлопс в штате Вирджиния.



