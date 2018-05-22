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21 мая 18, 21:16
Путинская "пятилетка" и другие зловещие отзвуки Советов
Путин
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Путин выдвинул амбициозный план для своего четвертого президентского срока - указ "О национальных целях и стратегических задачах".

"Российский президент Владимир Путин выдвинул амбициозный план для своего четвертого президентского срока - указ "О национальных целях и стратегических задачах". В нем, оглашенном в день его инаугурации в этом месяце, перечислен ряд масштабных задач, в том числе поднять среднюю продолжительность жизни до 78 лет с нынешних 72 лет и превратить Россию в одну из пяти крупнейших экономик мира к 2024 году", - пишет корреспондент The Daily Beast Анна Немцова.

Некоторые российские блогеры и независимые аналитики прозвали указ "майскими тезисами". Другие сравнили новую стратегию с советскими пятилетками, отмечает она.

"Правозащитники потребовали, чтобы президент Путин нацелился на другую задачу - превратить Россию в страну, где жизнь каждого человека имеет значение, где все конституционные и личные права хорошо защищены. Но, как говорят американцы, в ответ - тишина - или, возможно, нечто худшее", - говорится в статье.

"В тот день, когда президент Путин подписал новую стратегию, полиция арестовала более 1,6 тыс. человек за участие в протестах "Он нам не царь" в более чем 22 крупных российских городах", - напоминает Немцова.

"В России не будет настоящего экономического роста без политического роста - урок, который можно было бы почерпнуть из советской истории, если бы было желание", - пишет автор статьи. Как сказал независимый аналитик Дмитрий Орешкин, "новая программа Путина похожа на советскую манипуляцию экономическими показателями, поскольку без реформ ничто не сможет превратить Россию из 11-й или 12-й экономики в мире в одну из пяти крупнейших".

"Спустя шесть лет я бы хотела видеть, что люди в России свободно выражают свои взгляды, не боясь, что на них нападут озверевшие казаки, - говорит правозащитница Зоя Светова. - Я бы также хотела, чтобы Кремль реформировал судебную систему и позволил, чтобы людей, против которых проводится расследование за экономические преступления, помещали под домашний арест, а не запирали в переполненные тюрьмы, куда поместили Алексея Малобродского".

"Малобродского, бывшего директора популярного московского театра "Гоголь-центр", как сообщили на прошлой неделе, приковали наручниками к кровати в отделении реанимации в больнице. За день до этого Малобродский потерял сознание в суде и был госпитализирован с симптомами сердечного приступа", - напоминает автор.
Inopressa
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