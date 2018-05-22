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22 мая 18, 10:10
В Пакистане от жары погибли десятки людей
Пакистан
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Жара совпала по времени с отключениями электроэнергии и исламским священным месяцем Рамадом, когда большинство мусульман не едят и не пьют в течение дня.

Из-за жаркой погоды в крупнейшем городе Пакистана – Карачи – погибли 65 человек. Накануне столбик термометра здесь поднялся до 44 градусов по шкале Цельсия, сообщает Reuters во вторник, 22 мая.

"В течение последних трех дней погибли 65 человек. Их тела находятся в моргах и врачи подтвердили, что причиной смерти стал обусловленный жарой инсульт", – рассказал Файсал Эдхи, который руководит социальным фондом Эдхи.

По его словам, большинство смертей произошли в бедных районах Карачи.

Отмечается, что жара совпала по времени с отключениями электроэнергии и исламским священным месяцем Рамадом, когда большинство мусульман не едят и не пьют в течение дня.

Агентство напоминает, что в 2015 году из-за жары в Карачи погибли более 1300 человек. Тогда морги города оказались переполненными. Тела некоторых умерших оставались на улицах.

Ранее в Индии жертвами жары стали более 220 человек. В некоторых регионах страны температура достигала рекордных 47,5 градусов по Цельсию.
bigmir.net
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