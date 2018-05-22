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22 мая 18, 12:04
Абрамовичу не продлевают британскую визу
Абрамович
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Виза владельца Челси истекла в апреле этого года.

У российского миллиардера и владельца Челси Романа Абрамовича в апреле закончилась виза, из-за чего он пропустил финал Кубка Англии между Челси и Манчестер Юнайтед.

Как сообщает The Guardian, Абрамович уже подал заявку на получение новой британской визы, однако сможет ее получить лишь после того, как докажет законность своих доходов. 

Эту процедуру владельцу Челси необходимо пройти в связи с введением в 2015 году более жестких правил на получение визы.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании могут забрать у Романа Абрамовича Челси, который он купил в 2003 году.
bigmir.net
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