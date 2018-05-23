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23 мая 18, 11:27
Госдеп США призвал Россию прекратить агрессию на Донбассе
Донбасс
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В Госдепе США назвали Донбасс самым опасным местом в мире для русскоязычных.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призывает Российскую Федерацию прекратить агрессию на Донбассе в связи с ростом насилия. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявила представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, сообщается на сайте Госдепа.

"Я хотела бы привлечь ваше внимание к продолжающейся агрессии России в Украине. Это была одна из самых насильственных недель этого года. Пятеро украинских солдат погибли и 23 получили ранения. Боевые действия не обошли и гражданское население.

13-летний мальчик и его отец погибли на контролируемой украинским правительством территории, когда артиллерийские снаряды ударили по их дому. Газопровод с газообразным хлором на Донецкой фильтровальной станции был поврежден артиллерийскими снарядами ", - отметила Науэрт.

"Кремль контролирует насилие на востоке Украины и может прекратить это насилие на следующий день, если этого пожелает.

Россия утверждала, что хочет защищать русскоязычное население, но, как наш специальный представитель по переговорам по Украине Курт Волкер неоднократно подчеркивал, пока нигде в мире нет более опасного места для русскоязычного населения, чем на востоке Украины", - заявила пресс-секретарь.

"Российские и украинские солдаты и гражданское население продолжают гибнуть в конфликте, искусственно созданном российским правительством при участии сил, которые он вооружает, оснащает, направляет и осуществляет подготовку. И когда Россия способствует закреплению насилия на востоке Украины отправляя средства, солдат и ресурсы в регион, в российской экономике продолжается стагнация", - подчеркнула Науэрт.

"Мы призываем Россию прекратить ее агрессию в Украине и выполнить ее обязательства в соответствии с подписанными Минскими соглашениями", - добавила пресс-секретарь Госдепа.
telegraf.com.ua
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