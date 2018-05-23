Британское правительство церемонилось с олигархами России

За три месяца, прошедших после отравления в Солсбери, британское правительство много раз угрожало наказать Кремль. Но произошло, похоже, лишь то, что владелец "Челси" Роман Абрамович был вынужден пропустить победу своей команды в финале Чемпионата Англии, пишет колумнист The Telegraph Кон Кофлин.

Отсутствие Абрамовича, по-видимому, было вызвано трудностями с продлением его инвесторской визы. "Похоже, что Абрамович, у которого, как известно, теплые отношения с Путиным, стал первой крупной жертвой попыток Уайтхолла применить более твердый подход к состоятельным знакомым российского лидера", - говорится в статье.

"Повышенное бюрократическое внимание к примерно 700 состоятельным россиянам, которые сейчас живут в Британии, несомненно, вызовет колоссальные неудобства для таких, как Абрамович. Он, говорят, изучает возможность завести альтернативное место проживания в Швейцарии", - пишет Кофлин. Но, по его словам, в плане ограничения доступа Москвы к Сити меры, принятые британским правительством до сих пор, имели ничтожный эффект.

Министрам следует предпринять намного больше, чем просто осложнить российским олигархам продление виз. "Им следует начать с того, чтобы, прежде всего, закрыть в существующем санкционном режиме лазейки, позволявшие таким компаниям, как EN+, размещать в Лондоне ценные бумаги", - предлагает журналист. Специальный комитет Палаты общин по международным делам может также вызвать бывшего министра энергетики лорда Баркера, теперь председателя EN+, чтобы он объяснил свою роль в предоставлении консультаций Дерипаске.

"Более того, правительству необходимо заверить администрацию Трампа в том, что оно не позволит Лондону стать гостеприимным местом для приспешников Путина, - подчеркивает автор статьи. - Санкции, которые США в прошлом месяце ввели против ряда видных российских олигархов, в том числе Дерипаски, носили неизмеримо более карательный характер, чем все то, что до сих пор рассматривалось в Лондоне".

"Кроме того, администрация Трампа ясно дала понять, что с неодобрением отнесется к любому иностранному правительству, которое каким-либо образом помогает указанным лицам уклоняться от санкций. Поэтому жизненно необходимо, чтобы Британия во избежание разногласий с Белым домом показала, что всерьез намерена пресекать нарушающую санкции деятельность российских олигархов в Лондоне, а не просто закрывать на это глаза", - призывает Кофлин.