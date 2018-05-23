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23 мая 18, 15:32
Тяжеловесы лондонского Сити едут на деловой форум Путина
Петербургский экономический форум
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Главы некоторых крупнейших компаний, зарегистрированных на британской фондовой бирже, отправятся на этой неделе на Петербургский экономический форум, несмотря на непрекращающуюся напряженность вокруг виз и американских санкций против России.

"Главы некоторых крупнейших компаний, зарегистрированных на британской фондовой бирже, отправятся в Россию на этой неделе на деловой форум, организованный президентом Путиным, несмотря на непрекращающуюся напряженность вокруг виз и американских санкций против страны", - пишет британская The Times.

Главы нефтяных компаний Боб Дадли (BP) и Бен ван Берден (Royal Dutch Shell) должны выступить на Петербургском экономическом форуме в пятницу. Иван Глазенберг, глава поставщика сырьевых товаров и горнодобывающего концерна Glencore, и Ксавье Роле, бывший глава Лондонской фондовой биржи, также планируют принять участие, сообщает издание.

Билл Браудер, руководитель фонда, консультировавший по инвестициям в Россию, который ведет кампанию по борьбе с коррупцией в стране, заявил, что со стороны любой британской компании было бы "чрезвычайно непатриотично" присутствовать на мероприятии.

Другие большие британские фирмы, включая компанию Unilever, торгующую товарами широкого потребления, и фармацевтическая компания Astrazeneca, направят на форум своих представителей, хотя и не глав. Astrazeneca открыла завод в Калужской области в 2015 году, напоминает издание.
Inopressa
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