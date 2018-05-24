Юлия Скрипаль заявила, что хочет вернуться в РФ (ВИДЕО)

Дочь российского экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлия, пострадавшая вместе с ним в результате отравления нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, заявила, что рассчитывает вернуться в Россию в будущем. Об этом она сказала в эксклюзивном комментарии агентству Reuters.





«Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации», - сказала Юлия.





Скрипаль говорила на камеру из секретного места в Лондоне, поскольку находится под защитой британского государства. После своего выступления она отказалась отвечать на вопросы журналиста.





«Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения. Наше выздоровление было медленным и чрезвычайно болезненным», - сказала она.





Скрипаль отмечает, что ее жизнь "была перевернута с ног на голову", и что сейчас она пытается смириться с произошедшими изменениями.





"Я хочу помочь выздороветь моему отцу. В дальнейшем хочу вернуться домой в мою страну", - сказала россиянка.





Также Юлия выразила благодарность российскому посольству в Лондоне за предложение помощи, но заявила, что сейчас "не хочет пользоваться их услугами".





Кроме того, россиянка, отвечая на обвинения в том, что свое первое заявление она якобы сделала под давлением, сказала, что она самостоятельна в своих высказываниях.









4 марта 2018 года в британском городе Солсбери отравили ранее осужденного в РФ за шпионаж в пользу Лондона разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. В полиции заявили, что россияне отравлены ядом "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек. Лондон обвинил Кремль и организовал ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".





