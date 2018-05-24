Умерла самая старая жительница Британии

Самая старая жительница Великобритании Бесси Камм скончалась в возрасте 113 лет. Об этом сообщает Daily Mail в четверг, 24 мая.

Как пишет издание, женщина скончалась в английском городе Ротерем, не дожив шесть недель до своего 114-го дня рождения.

Титул самой пожилой британки она получила в июле 2016 года. Камм родилась в 1904 году, за годы ее жизни на троне сменились пять британских монархов. Она работала медсестрой.

Однажды на вопрос журналистов, в чем секрет ее долгой жизни, Бесси Камм ответила: Тяжелая работа, хорошие люди вокруг и вкусная еда. У меня была хорошая работа медсестры.

Отмечается, что теперь самым старым человеком в Великобритании является Олив Эвелин Бо из города Филикстоу.

Напомним, 11 мая стало известно о смерти самой старой американки. Делфин Гибсон умерла на 115-м году жизни. Женщина родилась в 1903 году в Южной Каролине, и прожила в Пенсильвании более 90 лет.

Ранее в апреле в Японии в возрасте 117 лет скончалась старейшая жительница планеты Наби Тадзима.