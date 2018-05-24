Раскол между Западом и Востоком. Что не так с ЕС

Со стороны стран Западной Европы все чаще звучат обвинения в адрес восточных соседей в том, что они подрывают устои ЕС.
Евросоюз переживает не легкие времена. Разница между Западной и Восточной Европой становится заметнее и напряжение нарастает.
Со стороны стран Западной Европы все чаще звучат обвинения в адрес восточных соседей в том, что они подрывают устои ЕС.
Многие на Западе континента считают Восток ксенофобами, обвиняют в авторитаризме и в желании лишь получить дотационные деньги.
Чиновники ЕС разработали специальный механизм пригрозили таким странам лишением финансирования и исключением из союза. Корреспондент.net решил узнать, какие настроения циркулируют в ЕС.
Европа без европейцев
Die Welt, Германия
Веймарская республика погибла из-за нехватки демократов. Европа проигрывает от нехватки европейцев. С новым правительством в Риме евроскепсис становится официальной политикой одного из основателей Европейского союза.
После провала конституции, кризиса евро, неудачи в решении кризиса с беженцами, после Брексита и бунта стран Вышеградской группы это уже шестой удар по фундаменту ЕС. Он может стать смертельным.
В Италии Движение пяти звезд и Лига Севера будут формировать правительство. Программа Движения выглядит так, словно ее собрали из позиций, какие в Германии представляют Пираты, Зеленые, Левые, а также авторы книг по эзотерике. Однако обе партии объединяет их оппозиция против ЕС.
Депутат от Лиги Севера в Европарламенте / Reuters
Как почти все популисты и евроскептики они видят в России своего естественного союзника. Лига имеет соглашение о кооперации с партией президента РФ Владимира Путина.
Глобалистская, либеральная, прозападная и проевропейская элита континента под управлением Ангелы Меркель ушла в оборону. Евроскептические партии или формируют правительства, или участвуют в таковых в Болгарии, Италии, Греции, на Мальте, в Австрии, Польше, Словакии, Чехии и Венгрии. В большинстве случаев они также являются популистскими, пророссийскими и критически настроенными по отношению к капитализму.
Первым делом следует признать, что глобализация, либеральный капитализм и соответствующее им демократическое правовое государство погрязли в кризисе легитимности. Кризис Европы - результат того, что в ней сегодня слишком много слов и слишком мало объяснений, слишком много саммитов и слишком мало народных собраний.
Нельзя сетовать на чересчур упрощенные высказывания популистов, когда не даются ответы на комплексные вопросы. Прорыв к Европе должен стать прорывом политиков к основам, пока еще не поздно.
Европа не строит общее будущее
Le Point, Франция
Недавние избирательные кампании показали, что французские партии определили способ, позволяющий вернуться к вчерашним реформа, немецкие партии договорились продолжать прежний курс; итальянские партии соревновались в умении тратить мнимые богатства.
Сторонники Брексита мечтают об Англии, вернувшейся во времена королевы Виктории, а Виктор Орбан ориентируется на Венгрию эпохи императрицы Сисси. Будущее не прописано нигде. Прошлое воспевается на каждом углу.
Эта коллективная ностальгия не вызывала бы беспокойство, если бы речь не шла о пересмотренном прошлом, в значительной степени вымышленном.
Старее, чем Польша, является ее чувство приношения себя в жертву перед лицом алчности ее ближайших соседей и безразличия более отдаленных. Сегодня Польша осуществила свою недостижимую национальную мечту в рядах умиротворенной европейской семьи: она получила свободу, процветает, развивает демократию, оказывает влияние на всех своих соседей.
С 1958 года в Италии сменилось пятьдесят правительств: явно она больна. В противовес известному высказыванию одного из основателей итальянского единства, сто пятьдесят лет спустя, есть много итальянцев, но до сих пор нет Италии. Над ней навис призрак Римской империи.
У Франции также есть свои призраки - призраки колонизации, и особенно войны в Алжире. Мы не занимались проблемами наших мусульман, пока ислам не стал радикальным. Мы быстро забыли, что возрождение крайне правых, еще до прихода Жан-Мари Ле Пена, было спровоцировано обидой после алжирской трагедии.
Германия всегда хотела быть лучшим союзником соседних стран, кандидатов для вступления в ЕС, в том числе тех, кто больше всего пострадал от последней войны. Но ее сильное желание откреститься от всего, что могло напоминать об угрозе германского рейха, должно быть чем-то возмещено: Германия отказалась от господства в любой политике, даже европейской.
Каждому из наших народов нужно разобраться со своими собственными проблемами, чтобы изгнать призраков. Тогда будет возможно написать "европейскую историю", цель которой будет не забвение, а мир. И тогда, наконец, можно будет закрепить реальные национальные инициативы в общем европейском проекте, полностью посвященному будущему.
Судьба Европы решается в Украине
Die Welt, Германия
Поскольку европейцы после выхода США из ядерной сделки с Ираном любой ценой хотят сохранить ее, испытывая смешанное чувство упорства Дон Кихота и верности Нибелунгов, они внушают себе, что имеют общие интересы с Россией.
Но на самом деле Москва - главный союзник иранского режима, совместно с которым она превратила Сирию в бескрайние руины.
На фоне такой геополитической путаницы Европа может потерять интерес к Украине и ее борьбе за право присоединиться к свободному Западу и его ценностям. Однако именно в Украине решается судьба европейской демократии. Если Европа предаст Украину, она сама отдаст себя на откуп неоимперскому произволу Путина.
Тот факт, что в Италии на последних выборах к власти пришли две близкие к Кремлю партии, стало зловещим знаком, свидетельствующим о том, что Европе грозит враждебное поглощение.
Спасти ЕС от этого может не тихое и обманчивое "сближение" с Путиным, а лишь жесткая позиция и солидарность с друзьями. Прекращение строительства газопровода Северный поток-2 стало бы первым четким сигналом о том, что Европа настроена серьезно.
Проблемы в Европейской семье
Guardian, Британия
Рост популистских партий в бывших коммунистических странах укрепляет убеждение, что если бы в европейском клубе не было стран Центральной и Восточной Европы, то все бы работало гораздо лучше.
Польское ультраконсервативное, националистическое правительство уже обвиняется Европейской комиссией в нарушении европейских норм.
Идея премьер-министра Венгрии Виктора Орбана создать "нелиберальную" демократию уже вызывает множество проблем. Это все так. В следующем году все будут отмечать 30-ю годовщину революций 1989 года, которые привели к воссоединению Европы. Но за это время "восток" стал своего рода парией.
Однако посмотрите на результаты недавних выборов в Италии: выступающие против иммигрантов популисты и крайне правые экстремисты вот-вот сформируют правительство страны. Посмотрите на Австрию, где крайне правая Партия Свободы контролирует три ключевых министерских портфеля.
Взгляните на Германию, где крайне правая партия АдГ не только впервые после Второй мировой войны контролирует 92 места в Бундестаге, но ее программу, судя по всему, позаимствовал правящий в Баварии Христианско-демократический союз.
Отношения между западом и востоком Европы сейчас настолько напряженные, что многие жалуются на последствия воссоединения Европы, вместо того чтобы аплодировать этому огромному достижению, ставшему результатом того, что страны востока смогли сами выбрать свою судьбу и сделать это на континенте, почти полностью разрушенном войной и тоталитаризмом 20 века.
Популисты на востоке Европы продвигают свою идеологию, ссылаясь на вполне реальное недовольство тем, что догонять страны Запада можно бесконечно.
Они также играют на глубоком историческом недовольстве населения этих стран, где люди считают, что они были брошены по окончанию Второй мировой войны и что если Западной Европе так повезло во второй половине 20 века, то это произошло лишь потому, что Восточная Европа была принесена в жертву.
Что происходит с Европой?
New York Times, США
Если нужно идентифицировать время и место, где и когда гуманитарная мечта - концепция общества, предлагающего достойную жизнь всем своим членам, - ближе всего приблизилась к реализации, то этим местом и временем, несомненно, будет Западная Европа в течение шести десятилетий после окончания Второй мировой войны.
Это было одним из чудес истории континент, опустошенный диктатурами, геноцидом и войной, превратился в модель демократии и общедоступного процветания.
Однако сегодня Европа находится в очень сложной ситуации. Прежде всего потому, что демократия оказалась в осаде, организованной с двух сторон Атлантики.
Многие проблемы Европы связаны с принятым при жизни предыдущего поколения катастрофическим решением о введении общей валюты. Создание евро привело к возникновению временной волны эйфории, и значительные потоки денег были направлены в такие страны, как Испания и Греция; но затем пузырь лопнул.
Страны еврозоны вынуждены были вступить в период длительной депрессии, при которой отмечался высокий уровень безработицы, и, кроме того, они были вынуждены прикладывать большие усилия для сдерживания цен.
Греция продолжает оставаться зоной катастрофы - а Италия, одна из трех оставшихся в Европейском союзе больших экономик, просто потеряла два последних десятилетия. Поэтому на самом деле неудивительно, что в результате проведенных в Италии в марте выборов победителями оказались партии, настроенные против Европейского союза, - популистское Движение пяти звезд, а также крайне правая Лига. На самом деле удивительным можно считать то, что нечто подобное не случилось раньше.
Никто не знает, чем это кончится, однако развитие событий в других частях Европы предлагает некоторые пугающие прецеденты. Венгрия, по сути, стала однопартийной автократией, управляемой этнонационалистической идеологией. Польша, похоже, тоже идет по этому пути.
Так что же пошло не так в Европейском проекте, в этом длинном марше в направлении мира, демократии и процветания, поддерживаемом все более тесной экономической и политической интеграцией?
Когда пала Берлинская стена, один знакомый политолог в шутку сказал: "Теперь, когда Восточная Европа свободна от чуждой идеологии коммунизма, она может вернуться на свой истинный путь - к фашизму". Мы оба понимали, что в его словах имелся определенный смысл.