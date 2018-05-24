Раскол между Западом и Востоком. Что не так с ЕС

Со стороны стран Западной Европы все чаще звучат обвинения в адрес восточных соседей в том, что они подрывают устои ЕС.





Евросоюз переживает не легкие времена. Разница между Западной и Восточной Европой становится заметнее и напряжение нарастает.





Со стороны стран Западной Европы все чаще звучат обвинения в адрес восточных соседей в том, что они подрывают устои ЕС.





Многие на Западе континента считают Восток ксенофобами, обвиняют в авторитаризме и в желании лишь получить дотационные деньги.





Чиновники ЕС разработали специальный механизм пригрозили таким странам лишением финансирования и исключением из союза. Корреспондент.net решил узнать, какие настроения циркулируют в ЕС.





Европа без европейцев

Die Welt, Германия





Веймарская республика погибла из-за нехватки демократов. Европа проигрывает от нехватки европейцев. С новым правительством в Риме евроскепсис становится официальной политикой одного из основателей Европейского союза.





После провала конституции, кризиса евро, неудачи в решении кризиса с беженцами, после Брексита и бунта стран Вышеградской группы это уже шестой удар по фундаменту ЕС. Он может стать смертельным.





В Италии Движение пяти звезд и Лига Севера будут формировать правительство. Программа Движения выглядит так, словно ее собрали из позиций, какие в Германии представляют Пираты, Зеленые, Левые, а также авторы книг по эзотерике. Однако обе партии объединяет их оппозиция против ЕС.









Депутат от Лиги Севера в Европарламенте / Reuters





Как почти все популисты и евроскептики они видят в России своего естественного союзника. Лига имеет соглашение о кооперации с партией президента РФ Владимира Путина.





Глобалистская, либеральная, прозападная и проевропейская элита континента под управлением Ангелы Меркель ушла в оборону. Евроскептические партии или формируют правительства, или участвуют в таковых в Болгарии, Италии, Греции, на Мальте, в Австрии, Польше, Словакии, Чехии и Венгрии. В большинстве случаев они также являются популистскими, пророссийскими и критически настроенными по отношению к капитализму.





Первым делом следует признать, что глобализация, либеральный капитализм и соответствующее им демократическое правовое государство погрязли в кризисе легитимности. Кризис Европы - результат того, что в ней сегодня слишком много слов и слишком мало объяснений, слишком много саммитов и слишком мало народных собраний.





Нельзя сетовать на чересчур упрощенные высказывания популистов, когда не даются ответы на комплексные вопросы. Прорыв к Европе должен стать прорывом политиков к основам, пока еще не поздно.









Европа не строит общее будущее

Le Point, Франция





Недавние избирательные кампании показали, что французские партии определили способ, позволяющий вернуться к вчерашним реформа, немецкие партии договорились продолжать прежний курс; итальянские партии соревновались в умении тратить мнимые богатства.





Сторонники Брексита мечтают об Англии, вернувшейся во времена королевы Виктории, а Виктор Орбан ориентируется на Венгрию эпохи императрицы Сисси. Будущее не прописано нигде. Прошлое воспевается на каждом углу.





Эта коллективная ностальгия не вызывала бы беспокойство, если бы речь не шла о пересмотренном прошлом, в значительной степени вымышленном.





Старее, чем Польша, является ее чувство приношения себя в жертву перед лицом алчности ее ближайших соседей и безразличия более отдаленных. Сегодня Польша осуществила свою недостижимую национальную мечту в рядах умиротворенной европейской семьи: она получила свободу, процветает, развивает демократию, оказывает влияние на всех своих соседей.





С 1958 года в Италии сменилось пятьдесят правительств: явно она больна. В противовес известному высказыванию одного из основателей итальянского единства, сто пятьдесят лет спустя, есть много итальянцев, но до сих пор нет Италии. Над ней навис призрак Римской империи.





У Франции также есть свои призраки - призраки колонизации, и особенно войны в Алжире. Мы не занимались проблемами наших мусульман, пока ислам не стал радикальным. Мы быстро забыли, что возрождение крайне правых, еще до прихода Жан-Мари Ле Пена, было спровоцировано обидой после алжирской трагедии.





Германия всегда хотела быть лучшим союзником соседних стран, кандидатов для вступления в ЕС, в том числе тех, кто больше всего пострадал от последней войны. Но ее сильное желание откреститься от всего, что могло напоминать об угрозе германского рейха, должно быть чем-то возмещено: Германия отказалась от господства в любой политике, даже европейской.





Каждому из наших народов нужно разобраться со своими собственными проблемами, чтобы изгнать призраков. Тогда будет возможно написать "европейскую историю", цель которой будет не забвение, а мир. И тогда, наконец, можно будет закрепить реальные национальные инициативы в общем европейском проекте, полностью посвященному будущему.





Судьба Европы решается в Украине

Die Welt, Германия





Поскольку европейцы после выхода США из ядерной сделки с Ираном любой ценой хотят сохранить ее, испытывая смешанное чувство упорства Дон Кихота и верности Нибелунгов, они внушают себе, что имеют общие интересы с Россией.





Но на самом деле Москва - главный союзник иранского режима, совместно с которым она превратила Сирию в бескрайние руины.





На фоне такой геополитической путаницы Европа может потерять интерес к Украине и ее борьбе за право присоединиться к свободному Западу и его ценностям. Однако именно в Украине решается судьба европейской демократии. Если Европа предаст Украину, она сама отдаст себя на откуп неоимперскому произволу Путина.





Тот факт, что в Италии на последних выборах к власти пришли две близкие к Кремлю партии, стало зловещим знаком, свидетельствующим о том, что Европе грозит враждебное поглощение.





Спасти ЕС от этого может не тихое и обманчивое "сближение" с Путиным, а лишь жесткая позиция и солидарность с друзьями. Прекращение строительства газопровода Северный поток-2 стало бы первым четким сигналом о том, что Европа настроена серьезно.









Проблемы в Европейской семье

Guardian, Британия





Рост популистских партий в бывших коммунистических странах укрепляет убеждение, что если бы в европейском клубе не было стран Центральной и Восточной Европы, то все бы работало гораздо лучше.





Польское ультраконсервативное, националистическое правительство уже обвиняется Европейской комиссией в нарушении европейских норм.





Идея премьер-министра Венгрии Виктора Орбана создать "нелиберальную" демократию уже вызывает множество проблем. Это все так. В следующем году все будут отмечать 30-ю годовщину революций 1989 года, которые привели к воссоединению Европы. Но за это время "восток" стал своего рода парией.







