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24 мая 18, 17:37
Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном
Дональд Трамп
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Встреча между президентами Соединенных Штатов и Северной Кореи, которая была запланирована на 12 июня в Сингапуре, не состоится.
Президент США Дональд Трамп отменил встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщается в письме, которое в четверг, 24 мая, было размещено на в Twitter аккаунте Белого дома.

Президент США пояснил отмену встречи 12 июня "открытой враждебностью", проявленной КНДР в отношении США.

"Вы говорите о своих ядерных возможностях, но наши настолько велики, что я молю Бога, чтобы они никогда не были использованы",- пишет Дональд Трамп.

"Я чувствовал, как между нами выстраивался прекрасный диалог, и только этот диалог имеет значение. Однажды я надеюсь встретиться с вами", - говорится в письме.

The White House
@WhiteHouse
 A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting."



Напомним, в начале мая госсекретарь США Майк Помпео посетил Пхеньян, где окончательно согласовал время и место грядущего саммита лидеров двух стран. Тогда же власти КНДР по просьбе США отпустили трех пленных американцев.

Накануне в КНДР заявили, что могут отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына. Пхеньян возмущен высказываниями американского вице-президента о "ливийском сценарии" в Северной Корее и пригрозил США ужасающими последствиями.

Источник: korrespondent.net
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