Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщается в письме, которое в четверг, 24 мая, было размещено на в Twitter аккаунте Белого дома.





Президент США пояснил отмену встречи 12 июня "открытой враждебностью", проявленной КНДР в отношении США.





"Вы говорите о своих ядерных возможностях, но наши настолько велики, что я молю Бога, чтобы они никогда не были использованы",- пишет Дональд Трамп.





"Я чувствовал, как между нами выстраивался прекрасный диалог, и только этот диалог имеет значение. Однажды я надеюсь встретиться с вами", - говорится в письме.





A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting."













Напомним, в начале мая госсекретарь США Майк Помпео посетил Пхеньян, где окончательно согласовал время и место грядущего саммита лидеров двух стран. Тогда же власти КНДР по просьбе США отпустили трех пленных американцев.





Накануне в КНДР заявили, что могут отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына. Пхеньян возмущен высказываниями американского вице-президента о "ливийском сценарии" в Северной Корее и пригрозил США ужасающими последствиями.