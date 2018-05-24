Новая немецкая политика в отношении России?

В контексте давления Трампа канцлер Германии Ангела Меркель, которая в 2014 году возглавила европейский протест против российской агрессии на Украине, видит сегодня определенную необходимость в стремлении к более тесному сотрудничеству с российским президентом, пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Ульрих Шпек.

Владимир Путин, со своей стороны, видит в охлаждении отношений между Германией и США уникальную возможность перетянуть на свою сторону, по крайней мере на один шаг, ключевую страну Центральной Европы, полагает Шпек. В то время как в Вашингтоне Меркель "отчитали свысока", в Москве канцлеру оказали "прямо-таки сердечный прием", отмечает журналист.

"Тем не менее, ошибочно предполагать, что это может привести к новому российско-германскому альянсу. Меркель и Путин прошли в дипломатии огонь и воду. У обоих есть своя повестка дня, и оба очень точно знают о намерениях друг друга", - рассуждает Шпек.

Берлин, подвергающийся масштабным атакам Трампа из-за дисбаланса в торговле, слишком маленьких расходов на оборону, а также из-за проекта газопровода "Северный поток-2", находится сейчас в оборонительной позиции, продолжает журналист. С одной стороны, он должен попытаться смягчить гнев Трампа, потому что Германия зависима и уязвима во многих смыслах. С другой стороны, он должен выявить, насколько другие геополитические игроки - Россия и Китай - готовы к частичному сотрудничеству.

"Презрение, с которым Трамп обращается с немецким канцлером, беспрецедентно в истории послевоенного времени и дает основание для беспокойства", - уверен Шпек.

То, что Германия при Меркель в корне отвернется от США и повернется в сторону России и Китая, тяжело представить. "Однако последние дипломатические действия канцлера показывают, какие центробежные силы задействованы и почему немецко-американское согласие имеет или, как считает Трамп, имело такое важное значение для европейской геополитики", - пишет автор в заключение.