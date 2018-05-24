Следствие по делу МН17 на финишной прямой (ВИДЕО)

Круг подозреваемых по делу о крушении лайнера МН17 летом 2014 года на Донбассе сужен до нескольких десятков человек, а многие улики передадут в суд без обнародования заранее. Такой информацией поделился 24 мая во время обнародования промежуточных результатов расследования глава уголовной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен. Заявление Паулиссена прокомментировали первый замглавы ГПУ Дмитрий Сторожук и глава СБУ Василий Грицак.

“По информации ОСГ, органам власти России было известно об использовании оружия ВС РФ на востоке Украины для взбивания Боинга.

По словам Грицака, СБУ скрупулезно восстановила маршрут перевозки использованной для преступления ЗРК БУК с территории Российской Федерации на восток Украины. Служба также передала международной следственной группе большое количество данных, в том числе и перехват телефонных разговоров террористов и связанных с ними лиц, что позволило идентифицировать более ста причастных.

“Россия не заинтересована в содействии объективному расследованию этого преступления и всяческим образом пытается дискредитировать усилия Украины и Объединенной следственной группы по установлению истины“, - говорится в сообщении СБУ.

Грицак отметил, что на самом деле Россия знает гораздо больше, чем говорит. Обнародование представителями РФ правдивой информации об обстоятельствах сбивания самолета не просто не выгодно России, но является катастрофическим для высшего руководства этого государства.

“Мы гарантируем полную безопасность в рамках специальной программы защиты свидетелей всем, кто готов дать показания по этому ужасного преступления. Еще раз подчеркиваю, что Россия должна немедленно начать выполнять все нормы международного права и передать следователям ОСГ полную информацию“, - подчеркнул он.

Грицак о выводах следователей по MH17