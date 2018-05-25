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25 мая 18, 10:34
В КНДР отреагировали на отмену встречи с Трампом
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Ким Чен Ын по-прежнему готов встретиться с американским президентом.

КНДР готова к продолжению диалога с США, несмотря на решение Дональда Трампа отменить в одностороннем порядке встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом заявил  заместитель главы МИД КНДР Ким Ке Гван, передает агентство Yonhap.

- Мы выражаем нашу готовность сесть лицом к лицу с США и решить проблемы в любое время и в любом формате. Наше стремление сделать все возможное для мира и стабильности Корейского полуострова остается неизменным, и мы открыты для того, чтобы дать время и возможности США, - заявил Ке Гван.

По словам чиновника, решение Трампа отменить переговоры демонстрирует, насколько серьезной остается враждебность между Северной Корей и США. А это, в свою очередь, только подчеркивает необходимость встречи лидеров двух стран.

- Несмотря на все это, одностороннее решение США отказаться от переговоров заставляет нас пересмотреть, действительно ли все усилия и путь, который мы предприняли, правильные или нет, - сказал Ке Гван.

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая была запланирована на 12 июня. В заявлении сказано, что решение было принято из-за откровенно враждебных высказываний со стороны лидера КНДР. Трампу не понравилось, что Ким Чен Ын неоднократно упоминал о своем ядерном потенциале.
kp.ua
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