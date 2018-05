В Канаде в ресторане взорвалась бомба, ранены 15 чел. (ФОТО)

В предместье канадского Торонто - Миссисага - в одном из ресторанов прогремел взрыв, вследствие которого получили ранения разной степени тяжести 15 человек.

Об этом сообщили в местной службе скорой медицинской помощи.





Explosion: Multiple people injured following reports of an explosion at Bambay Bhel Restaurant 5035 Hurontario St near Eglinton in Mississauga. pic.twitter.com/1Tb9ODag88

— Tony Smyth (@LateNightCam) 25 мая 2018 г.

"Машины скорой помощи отправили в больницы из ресторана Bombay Bhel в Миссисаге 15 человек. Трое пострадавших получили тяжелые ранения в результате взрыва", - проинформировали медики.

Состояние здоровья остальных раненных пока не уточняется.





Причина взрыва также пока неизвестна. На месте инцидента находится много машин спасательных и правоохранительных служб. Передвижение пешеходов и автомобилей перекрыто.