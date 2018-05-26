Подробности разгрома ЧВК "Вагнера" военными США в Сирии

Бой в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор, состоявшийся 7 февраля этого года, продолжался 4 часа. В ходе столкновения было уничтожено от 200 до 300 солдат правительственных сил и боевиков ЧВК "Вагнера".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112", газета The New York Times опубликовала детальную реконструкцию боя между военными США и отрядами сирийской армии и российских наемников.

Издание отмечает, что в тот день в 15:00 военные зафиксировали продвижение проправительсвенных сил к позициям курдов и сирийских повстанцев неподалеку от нефтеперерабатывающего завода Коноко. Там же в это время находилось около 30 американских пехотинцев.

К вечеру на подступах к заводу собралось более 500 бойцов и 27 транспортных средств, в том числе танков и бронетранспортеров.

В 20:30 на расстояние около 1,5 километра к заводу, готовясь к атаке, приблизилось три танка Т-72 российского производства, вооруженные 125-мм орудиями. В это время в американском центре воздушних операций на базе в Катаре истребители были готовы подняться по тривоге.

Атака началась примерно в 22:30. Позиции курдов и сирийских повстанцев были атакованы одновременно огнем из танков, артиллерии и минометов.

Как пишет издание, американские военные подозревали, что среди действовавших в районе вооруженных групп могут быть русские, так как перехватывали радиопереговоры на русском языке. Однако российское военное командование, с которым американцы были в постоянном контакте, заверило их, что оно не контролирует отряды в данном регионе.

В течение первых 15 минут американцы пытались связаться с российскими военными, чтобы убедить их прекратить наступление. После того, как это не удалось, они некоторое время пытались остановить атаку предупредительными выстрелами. Только после этого была запрошена помощь с воздуха, и был нанесен массированный удар по наступавшим войскам.

В течение следующих трех часов американские боевые самолеты, в том числе беспилотники, истребители F-22 и F-15E, бомбардировщики B-52, боевые вертолеты AC-130 и вертолеты AH-64 Apache нанесли десятки ударов, уничтожая войска, танки и другие транспортные средства. С земли удары наносила ракетная артиллерия.

В 1 час ночи, когда артиллерийский огонь прекратился, команда из еще 16 американских морских пехотинцев и зеленых беретов смогла приблизиться к заводу. К тому времени некоторые из самолетов вернулись на базу. Бой продолжался с помощью пулеметов и ПТРК Javelin.

По данным NYT, в ходе него погибли от 200 до 300 солдат, напавших на контролируемый американским спецназом нефтеперерабатывающий завод, из них неустановленное число россиян. Среди американцев, которых было около 40 человек, потерь не было. Исход битвы и большая часть происходивших событий свидетельствуют о том, что российские наемники и их сирийские союзники "оказались не в той части мира", чтобы попытаться задавить числом американские позиции, подводит итог NYT.

Как сообщалось, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.