На День независимости Грузии прибыли президенты 6 стран

В резиденции президента Грузии в Тбилиси в связи с Днем независимости республики проходит прием президентов шести стран - Польши, Словакии, Финляндии, Латвии, Литвы, Армении, а также глав делегаций 19 стран мира.

"Участие в нашем празднике президентов шести стран и президента Еврокомиссии беспрецедентное явление в истории Грузии. Это еще раз свидетельствует о твердой поддержке наших партнеров. Особенно важно, что главы этих европейских государств являются адвокатами Грузии в процессе ее интеграции в евроатлантические структуры", - заявил в субботу журналистам глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили.

По его словам, после официального приема в резиденции гости вместе с руководителями Грузии переместятся на площадь Свободы, где обратятся с поздравлениями к грузинскому народу.