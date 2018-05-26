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26 мая 18, 11:43
На День независимости Грузии прибыли президенты 6 стран
Грузия
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В Грузию для участия в торжествах Дня независимости прибыли президенты шести стран и глава Еврокомиссии.

В резиденции президента Грузии в Тбилиси в связи с Днем независимости республики проходит прием президентов шести стран - Польши, Словакии, Финляндии, Латвии, Литвы, Армении, а также глав делегаций 19 стран мира.

"Участие в нашем празднике президентов шести стран и президента Еврокомиссии беспрецедентное явление в истории Грузии. Это еще раз свидетельствует о твердой поддержке наших партнеров. Особенно важно, что главы этих европейских государств являются адвокатами Грузии в процессе ее интеграции в евроатлантические структуры", - заявил в субботу журналистам глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили.

По его словам, после официального приема в резиденции гости вместе с руководителями Грузии переместятся на площадь Свободы, где обратятся с поздравлениями к грузинскому народу.
telegraf.com.ua
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