Сделка Манафорта и Левочкина стала известна хакерам

В деле скандально известного Пола Манафорта неожиданно для многих «всплыл» украинский политик, «серый кардинал» беглого экс-президента Виктора Януковича Сергей Левочкин. Об этом сообщает NewsNetwork со ссылкой на сайт imgur.com.

“Этот сайт опубликовал большую подборку документов, среди которых есть данные о коррупционных схемах приватизации “Укртелекома“. Многие помнят скандал вокруг весьма сомнительной покупки предприятия и впоследствии не менее сомнительного его возврата в собственность государства.И вот эта странная история раскрыта. В письме Левочкина Манафорту описывается схему приватизации “Укртелекома“ по заниженной стоимости и последующая перепродажа. Коррупционеры рассчитывали получить от этой аферы 2 млрд долларов“, – пишет издание.

Судя по обнародованному документу, схема разрабатывалась таким образом, чтобы к приватизации допустить только “нужных“ покупателей и продать это предприятие по “нужной“ цене. После чего предлагалось продать его за реальную стоимость зарубежным инвесторам.

“Еще из любопытного: “серый кардинал“ Януковича обсуждает с одним из величайших манипуляторов в мире (именно так его назвала дочь) стратегию – отмывание имиджа Сергея Левочкина, а также поднятие рейтинга телеканала “Интер“. Связаны ли с этим схемы собственности телеканала, а также непонятные расписки на миллионы гривен займов связанных лиц, утверждать не будем. Однако нам кажется, что проблемы двух политтехнологов Партии регионов сейчас уже не важны – “черного кобеля не отмоешь добела“. Да, имидж важен, но коррупция – это уголовно наказуемое деяние“, – констатируют журналисты NewsNetwork.

По их информации, Сергей Левочкин также обсуждал с Полом Манафортом и строительные проекты в Киеве.

“Также мы обратили внимание на проекты, связанные со здравоохранением и внедрением платной медицины. Может быть поэтому “Оппозиционный блок“ так активно поддерживает американского министра здравоохранения Украины (речь об и. о. главы Минздрава Ульяне Супрун, – ред.)?..И это далеко не полный список “сотрудничества“ Левочкина и Манафорта“, – говорится в материале.

Там также отмечается, что еще около года назад ведущий политический сайт POLITICO опубликовал материал, в котором анализировалась информация и сообщения, полученные из телефона дочери Пола Манафорта.

“Вся компрометирующая информация была выложена в сети darknet. Анонимный пользователь, писавший от коллектива хакеров, выложил два набора файлов данных, которые, по-видимому, достали из iPhoneАндреаМанафорт. Серия снимков экрана и база данных содержали более 280 тысяч текстовых сообщений.

Судя по всему, доступ к файлам был получен через резервную копию iPhoneАндреаМанафорта, хранящуюся в учетной записи iCloud“. – сообщают журналисты.

Скандал, связанный с перепиской дочери Манафорта, продолжился осенью, и о нем детально написала DailyMail. Позже журнал FORTUNE продолжил описание проблем утечки данных Пола Манафорта. В материале было показано, что личные данные Манафортаскомпрометированы и «слиты» во время двух больших взломов компаний на Adobe и Dropbox в 2013 и 2012 годах. Исследователи обнаружили пароль – ссылку на вымышленного шпиона Джеймса Бонда – сначала получив адрес электронной почты Манафорта из взломанных текстовых сообщений со смартфона его дочери. Эти сообщения были выложены в darknet для продажи или обмена.

“Судя по всему, расследование в отношении Пола Манафорта будет вестись еще долго. А это значит, что и документы, связанные с его деятельностью, будут появляться так же долго, в том числе связанные с Украиной. Тем более что ни один из архивов, относящихся к Полу Манафорту, не выложен в полном объеме – и первый, и второй, и третий архивы документов показаны лишь частично. Поэтому стоит ожидать продолжения интересных скандальных историй“, – уверены в NewsNetwork.



