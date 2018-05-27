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27 мая 18, 10:10
В Нью-Йорке прошла акция в поддержку Сенцова. ФОТОрепортаж
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В акции в поддержку осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в Нью-Йорке принял участие уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев.

На площади Таймс-сквер в американском Нью-Йорке сегодня состоялся перформанс в поддержку осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"В Нью-Йорке на Таймс-сквер проходит перформанс в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. В акции принял участие бывший глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев", – говорится в сообщении.

На фото видно, как несколько людей сидят на проезжей части в одежде узников, другие стоят рядом с плакатами в поддержку Сенцова.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, чтоего подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом СенцовАлександр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовкус требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в Россиибывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

censor.net.ua
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