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27 мая 18, 22:48
Делегация США прибыла в Северную Корею
Ким Чен Ын, Трамп
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Встреча Трампа и Ким Чен Ына все еще может состояться
Возглавил американскую делегацию бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. Его в срочном порядке вызвали из Филиппин, где он сейчас возглавляет американское посольство.

В воскресенье, 27 мая, высокопоставленная делегация США прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к встрече между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированный источник.

По информации источника газеты, возглавил делегацию бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. Для этого его в срочном порядке вызвали из Филиппин, где он сейчас возглавляет американское посольство.

Ожидается, что Сун Ким проведет встречу с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи 28 и 29 мая.
 
Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с президентом США Дональдом Трампом 12 июня. Это заявление он сделал в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничном пункте Пханмунджом.
 
24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.
 
Источник: korrespondent.net
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