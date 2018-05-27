Возглавил американскую делегацию бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. Его в срочном порядке вызвали из Филиппин, где он сейчас возглавляет американское посольство.





В воскресенье, 27 мая, высокопоставленная делегация США прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к встрече между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированный источник.





По информации источника газеты, возглавил делегацию бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. Для этого его в срочном порядке вызвали из Филиппин, где он сейчас возглавляет американское посольство.





Ожидается, что Сун Ким проведет встречу с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи 28 и 29 мая.

Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с президентом США Дональдом Трампом 12 июня. Это заявление он сделал в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничном пункте Пханмунджом.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.