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28 мая 18, 10:43
В США подсчитали ущерб от надвигающегося урагана "Альберто"
Ураган
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Ураган “Альберто” может нанести США ущерб в размере 1 млрд долларов, наибольшую угрозу от урагана представляют наводнения.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Enki Research.

Согласно данным, региону может быть нанесен ущерб на сумму от 400 до 500 миллионов долларов, включая повреждения автомобилей и домов. Еще 600 миллионов долларов может быть потеряно из-за снижения активности туристов.

Отмечено, что наибольшую угрозу представляют наводнения. Губернаторы во Флориде, Миссисипи и Алабаме в субботу объявили чрезвычайное положение.

Вторая проблема заключается в том, что даже минимальные штормовые ветра могут повалить деревья.

Напомним, ранее сообщалось, что в США ущерб от стихийных бедствий в 2017 году составил 306 млрд долл. В частности, только ущерб от урагана "Харви" превысил 125 млрд долл., а ураган "Мария" и "Ирма" обошлись в 90 млрд и 50 млрд долл. соответственно.
telegraf.com.ua
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