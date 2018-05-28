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28 мая 18, 10:56
В Китае назвали провокацией действия военных кораблей США
Китай
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Вчера два корабля ВМС США прошли вблизи островов в Южно-Китайском море, на которые ранее высадились китайские военные

Министерство обороны Китая выразило свое несогласие с тем, что оно называло «провокацией» двух военных кораблей США, которые прошли вблизи спорных островов в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении министерства говорится, что действия США серьезно нарушили суверенитет Китая, поскольку военные корабли вошли в "территориальные воды" КНР без разрешения.

Китайские корабли и самолеты были направлены к американским судам, чтобы предупредить их о необходимости покинуть "территориальные воды" Китая..

Вчера два корабля ВМС США прошли вблизи островов в Южно-Китайском море.

Действия США были "попыткой противостоять тому, что Вашингтон расценивает как попытку Пекина ограничить свободу судоходства в стратегических водах".

19 мая китайские бомбардировщики приземлились на спорных островах в Южно-Китайском море в ходе учений.

Китай, Вьетнам, Малайзия, Филиппины претендуют на ряд островов и архипелагов в Южно-Китайском море. В Пекине заявляют об исключительном праве на обладание островами, на которых, по мнению экспертов, могут находиться богатые запасы углеводородов.
liga.net
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