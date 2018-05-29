Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.53
USD
26.15
RUB
0.42
EUR
30.11
USD
26.09
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
29 мая 18, 09:00
В Брюсселе РФ и НАТО будут обсуждать Украину
НАТО
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В повестке Совета Россия-НАТО – Украина и снижение рисков в военной сфере.

Основные пункты запланированной на 31 мая повестки Совета Россия-НАТО - Украина и вопросы, связанные с военной деятельностью ради снижения напряженности, сообщил журналистам в понедельник в Брюсселе ответственный сотрудник аппарата Североатлантического альянса.

"Ожидается, что тематика будет включать ситуацию в Украине и вокруг нее, включая полное выполнение минских соглашений, и вопросы, связанные с военной деятельностью, прозрачностью и уменьшением рисков, в интересах снижения напряженности и повышения стабильности и безопасности в Европе", - объяснил натовский чиновник.

Это заседание СРН будет первым после инцидента в Солсбери, на который НАТО отреагировала сокращением персонала российского постпредства на 10 сотрудников.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Великобритания увеличивает оборонный бюджет
НАТО выступает за сохранения санкций против КНДР
Сестра Олега Сенцова рассказала о его состоянии
Госдеп США призвал Россию прекратить агрессию на Донбассе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В чем Pravda, Маск?
noimageУкраинского ученого эвакуировали из Антарктики (ФОТО)
noimageЭкс-президенты Польши и Украины сделали совместное заявление
noimageМир молодых "русских немцев"
noimageВ Китае назвали провокацией действия военных кораблей США
Лента новостей