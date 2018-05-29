В Брюсселе РФ и НАТО будут обсуждать Украину

Основные пункты запланированной на 31 мая повестки Совета Россия-НАТО - Украина и вопросы, связанные с военной деятельностью ради снижения напряженности, сообщил журналистам в понедельник в Брюсселе ответственный сотрудник аппарата Североатлантического альянса.

"Ожидается, что тематика будет включать ситуацию в Украине и вокруг нее, включая полное выполнение минских соглашений, и вопросы, связанные с военной деятельностью, прозрачностью и уменьшением рисков, в интересах снижения напряженности и повышения стабильности и безопасности в Европе", - объяснил натовский чиновник.

Это заседание СРН будет первым после инцидента в Солсбери, на который НАТО отреагировала сокращением персонала российского постпредства на 10 сотрудников.