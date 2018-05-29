В Бельгии мужчина застрелил двух полицейских и взял заложниц

В бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина сегодня застрелил двух полицейских, еще двое получили ранения. Об этом сообщает RTBF со ссылкой на источники.





По предварительной информации, он взял в заложницы женщину, сотрудницу школы Атене Леони где Ваха.













Нападающего застрелили правоохранители.





Coups de feu à Liège, évacuation du boulevard d’Avroy. Beaucoup de voitures de police sur place + secours #Avroy #Liege #gunshot pic.twitter.com/CLXo16nST3





— Victor ⌬ (@VICTORJ_FR) 29 травня 2018 р.





По информации Reuters, в результате стрельбы погиб один прохожий. "Антитеррористический кризисный центр Бельгии следил за ситуацией", - сказал министр внутренних дел Ян Джамбон. По его словам, было непонятно, что стало причиной инцидента.













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