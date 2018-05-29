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29 мая 18, 16:37
В Бельгии мужчина застрелил двух полицейских и взял заложниц
полиция
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Жертвами нападения стали двое полицейских и один прохожий
В бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина сегодня застрелил двух полицейских, еще двое получили ранения. Об этом сообщает RTBF со ссылкой на источники.

По предварительной информации, он взял в заложницы женщину, сотрудницу школы Атене Леони где Ваха.



Нападающего застрелили правоохранители.

Coups de feu à Liège, évacuation du boulevard d’Avroy. Beaucoup de voitures de police sur place + secours #Avroy #Liege #gunshot pic.twitter.com/CLXo16nST3

— Victor ⌬ (@VICTORJ_FR) 29 травня 2018 р.

По информации Reuters, в результате стрельбы погиб один прохожий. "Антитеррористический кризисный центр Бельгии следил за ситуацией",  - сказал министр внутренних дел Ян Джамбон. По его словам, было непонятно, что стало причиной инцидента.



***
Позже сообщили, что в результате нападения погибли четыре человека, в том числе сам нападающий.

Стрельбу в бельгийском городе Льеж прокуратура квалифицировала как террористический акт.

"Дело расследуется как теракт. Расследование передано на федеральный уровень", - заявили в прокуратуре.

Полиция не называет имя нападавшего. Но, по данным бельгийской газеты Le Soir, им может быть Бенджамин Эрман 1985 года рождения. Мужчина лишь накануне вышел из мест лишения свободы, ранее неоднократно привлекался к ответственности за грабежи и хулиганские действия. Он также может быть связан с радикальными группировками.

Причины и обстоятельства инцидента расследуются.

Источник: liga.net

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