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30 мая 18, 08:55
Жертвами урагана Мария в Пуэрто-Рико стали 5 тысяч человек
Мария
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Количество погибших точно установить невозможно, потому что некоторые смерти были спровоцированы условиями, в которых люди жили месяцами.
Количество погибших точно установить невозможно, потому что некоторые смерти были спровоцированы условиями, в которых люди жили месяцами.

Жертвами урагана Мария, который в сентябре 2017 года обрушился на Пуэрто-Рико, стали 4645 человек. К таким выводам пришли ученые из Гарварда и других научных учреждений. Статья об их исследовании опубликована в New England Journal of Medicine.

По официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли 64 человека.

Ученые исследовали 3299 случайно выбранных домохозяйств. Респондентов опрашивали, в частности, о связанных с ураганом смертях в их семьях. Полученные данные исследователи сравнивали с официальной статистикой смертности в Пуэрто-Рико с 2016 года.

По словам исследователей, высокий уровень смертности сохранялся до конца 2017 года, а треть всех зафиксированных смертей связана с задержкой или перебоями медицинского обслуживания в пострадавшем регионе.

Напомним, официально известно, что от урагана Мария погибли 64 человека.
Korrespondent
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