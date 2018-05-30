В Мексике насмерть избили журналиста

В северо-восточном мексиканском штате Тамаулипас насмерть избили журналиста Эктора Гонсалеса Антонио. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Reuters.

"Тело Эктора Гонсалеса, местного корреспондента национальной ежедневной газеты Excelsior, было обнаружено в столице штата городе Сьюдад-Виктория", - говорится в сообщении.

В Мексике это третий погибший журналист за последние две недели и шестой - в году.

Власти начали расследование обстоятельств трагедии.

Мексика является одной из самых опасных стран в мире для журналистов. За 2017 год в стране погибли 12 журналистов.