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30 мая 18, 09:00
В Мексике насмерть избили журналиста
Эктор Гонсалес Антонио
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В Мексике неизвестные до смерти избили журналиста национальной ежедневной газеты Excelsior.

В северо-восточном мексиканском штате Тамаулипас насмерть избили журналиста Эктора Гонсалеса Антонио. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Reuters.

"Тело Эктора Гонсалеса, местного корреспондента национальной ежедневной газеты Excelsior, было обнаружено в столице штата городе Сьюдад-Виктория", - говорится в сообщении.

В Мексике это третий погибший журналист за последние две недели и шестой - в году.

Власти начали расследование обстоятельств трагедии.

Мексика является одной из самых опасных стран в мире для журналистов. За 2017 год в стране погибли 12 журналистов.
telegraf.com.ua
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