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30 мая 18, 09:43
Над Бельгией образовалась огромная небесная воронка (ФОТО)
воронка
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Местные жители сфотографировали облака необычной формы.

Жители Бельгии были удивлены феноменом, возникшим в небе. Речь идет о загадочном облаке, которое по своему внешнему виду было подобно водовороту. Явление одновременно удивило и напугало граждан.

Как отметили очевидцы, ранее в Бельгии ничего подобного не происходило. Согласно заявлению ученых, аномалию вполне можно объяснить.

Скорее всего, в небе образовалась область пониженного давления, которая и вызвала феномен вращающегося облака. Уфологи, в свою очередь, заподозрили вмешательство инопланетян.

Действительно ли в аномалии есть доля мистики — решать только вам.
telegraf.com.ua
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