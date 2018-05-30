BuzzFeed News: Российский журналист застрелен на Украине

"Во вторник на Украине был застрелен видный российский журналист Аркадий Бабченко, горячий критик Кремля", - пишет корреспондент BuzzFeed News Хейз Браун.

Издание напоминает биографию Бабченко: "После службы в российской армии Бабченко, воевавший на обеих войнах России в Чечне, стал военным корреспондентом, а в итоге - критиком правительства".

В 2007 году Бабченко рассказал в интервью The Guardian о своих переживаниях после демобилизации: "Помогало только одно - писать. Если бы я не начал писать, то, возможно, спился бы. Это было единственное настоящее лекарство. Когда человек возвращается с войны, из тюрьмы, после любой экстремальной ситуации, он должен вытащить это наружу из себя".

Издание пишет: "В прошлом году он стал объектом прицельной кампании травли после того, как высказался в Facebook о крушении военного самолета, летевшего в Сирию; кампания вынудила его бежать из своей страны на Украину после того, как он несколько лет имел дело с встречным сопротивлением Кремля".

Прочитав сообщение о гибели Бабченко, американский кинодокументалист и журналист Саймон Островски написал в Twitter: "Я провел с этим храбрым репортером много дней на линии фронта на Украине. Он был ветераном чеченской войны, потом стал пламенным журналистом, писал об ужасах постсоветских конфликтов России".

Украинский независимый журналист Максим Эристави отметил в Twitter: "Это второе громкое убийство журналиста на Украине менее чем за два последних года. Эти строки я набираю трясущимися руками, извините".

"Последний случай, когда на Украине был убит российский журналист, был в 2016 году. Убийство Павла Шеремета с помощью бомбы, подложенной в его автомобиль, не раскрыто", - комментирует издание.

"Бабченко убили всего за две недели до того, как Россия должна принять ЧМ по футболу, - до события, которое обязательно увеличит внимание, в том числе критическое, к российскому президенту Путину", - говорится в статье.