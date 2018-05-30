Геращенко подвела итоги заседания ТКГ в Минске

Представители России, которые в Минске участвуют в переговорах о мирном урегулировании ситуации на Донбассе, отказались принимать заявление от имени Трехсторонней контактной группы с соболезнованиями родственникам жертв катастрофы малайзийского самолета "Боинг 777" рейса MH17.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

По ее словам, ключевыми темами заседания ТКГ и ее рабочих подгрупп были вопросы безопасности, прекращения огня, деэскалации, освобождения заложников и политзаключенных.

"Украинская сторона и на заседании Трехсторонней контактной группы, и в подгруппах по безопасности и гуманитарной сфере осудила эскалацию насилия, убийство украинских детей: 15-летней Дарьи Казeмировой и 12-летнего Дмитрия Мацуя", - заявила Геращенко.

Как отметила Геращенко, участники переговоров от Украины предложили принять совместное заявление ТКГ с целью осуждения убийства украинских детей, выражения соболезнования родственникам жертв сбитого самолета рейса МН17 и осуждения причастности РФ к этой трагедии, а также немедленного разблокирования освобождения политических заключенных Кремля и допуска представителей Международного комитета красного Креста в тюрьмы на оккупированных территориях и в РФ.

"Представители РФ и в ТКГ, и в рабочих группах категорически отказались от принятия такого заявления, тем самым фактически признав причастность к трагедии "Боинга" и к поддержке боевиков, к блокированию процесса освобождения заложников и допуска международных гуманитарных миссий в тюрьмы", - отметила Геращенко.

Она сообщила, что украинская сторона осуждает растущие факты агрессии против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые вновь подверглись обстрелам со стороны контролируемых Россией боевиков, блокировавших работу миссии.

"Украинские представители в Трехсторонней контактной группе дипломатическим языком заявили демарш в связи с деструктивной позицией россиян и контролируемых ими боевиков. А в реальности - была тяжелая, жесткая дискуссия с требованием немедленно остановить насилие и эскалацию. В том числе мы заявили неприятие позиции РФ о "прямых переговорах" с "республиками". Войну на Донбассе и в Крыму развязала РФ, с ней, а не марионетками будем говорить об ответственности Москвы за прекращение насилия и выполнение Минских соглашений", - заявила Геращенко.

Ирина Геращенко добавила, что представители России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказались от переговоров по освобождению украинцев в российских тюрьмах и россиян в украинских.

"Мы еще раз обратились к россиянам с инициативой освободить заключенных украинцев до старта мундиаля. Позиция россиян фееричная (дословно): Россия - не участник конфликта, поэтому в Минске не может обсуждаться тема освобождения украинцев в российских тюрьмах и россиян в украинских", - написала она.

В то же время она подчеркнула, что представители России не дали ответа на вопрос, означает ли такой ответ, что РФ отказывается от защиты своих граждан.

"А "республики" включают этих россиян в список, так как они им "помогали воевать" и жили на Донбассе до 14 года... . Пришлось задать уточняющий вопрос: означает ли это, что РФ "Своих бросает" и фактически отказывается от защиты своих граждан? Ответа нет", - подчеркнула Геращенко, цитируя слова представителей РФ.