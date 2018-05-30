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30 мая 18, 22:26
В ОБСЕ осудили СБУ за спецоперацию с участием Бабченко
Арлем Дезир
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Ранее сегодня Арлем Дезир написал, что вылетает в Киев в связи с "убийством" (которое на тот момент воспринималось всеми как факт) Бабченко

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что осуждает "решение украинских правоохранителей распространить ложную информацию" об Аркадии Бабченко. Об этом он написал в Twitter.

"Хорошо, что Аркадий Бабченко жив! Я осуждаю решение распространить ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять корректную информацию общественности", - написал он.

Ранее сегодня Дезир написал, что вылетает в Киев в связи с "убийством" (которое на тот момент воспринималось всеми как факт) Бабченко.

Позже, около 17:00 стало известно, что Бабченко, об "убийстве" которого вчера сообщили украинские правоохранители, жив. Его "убийство" было спецоперацией украинских спецслужб, проведенной с целью поимки организатора покушения. Он был задержан сегодня днем.

Международная негосударственная организация Репортеры без границ выразила "глубокое возмущение" спецоперацией СБУ.
liga.net
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