В ОБСЕ осудили СБУ за спецоперацию с участием Бабченко

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что осуждает "решение украинских правоохранителей распространить ложную информацию" об Аркадии Бабченко. Об этом он написал в Twitter.

"Хорошо, что Аркадий Бабченко жив! Я осуждаю решение распространить ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять корректную информацию общественности", - написал он.

Ранее сегодня Дезир написал, что вылетает в Киев в связи с "убийством" (которое на тот момент воспринималось всеми как факт) Бабченко.

Позже, около 17:00 стало известно, что Бабченко, об "убийстве" которого вчера сообщили украинские правоохранители, жив. Его "убийство" было спецоперацией украинских спецслужб, проведенной с целью поимки организатора покушения. Он был задержан сегодня днем.

Международная негосударственная организация Репортеры без границ выразила "глубокое возмущение" спецоперацией СБУ.