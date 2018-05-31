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31 мая 18, 07:59
В Белом доме оценили переговоры с представителями КНДР
Белый дом
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Итоги первых встреч американской делегации с представителями Северной Кореи были позитивными. Переговоры между странами будут продолжены.

Белый дом позитивно оценивает итоги первых встреч американской делегации с представителями Северной Кореи. Об этом заявила пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс, передает Reuters.

По ее словам, переговоры будут продолжены.

"Пока итоги этих встреч были позитивными, мы продолжим общение с ними (представителями КНДР – ред.)", – сказала Сандерс.

Напомним, 24 мая Трамп отменил запланированную на 12 июня встречу с Ким Чен Ыном из-за "открытой враждебности" Пхеньяна.

В Северной Кореи заявили, что прежнему хотят наладить отношения с США и готовы провести встречу с американскими властями в любое время и в любом формате. После этого подготовка саммита США – КНДР возобновилась.
Korrespondent
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