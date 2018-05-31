В Германии мужчина напал с ножом на пассажира поезда

В Германии в городе Фленсбург мужчина в поезде напал на пассажиров. Два человека ранены, сообщает Bild.

Полиция ждала мужчину с ножом, когда поезд прибыл на станцию Фленсбург. Там пострадал еще один полицейский. Вторая сотрудница полиции выстрелила в нападающего, он скончался.

Причиной нападения с ножом на пассажира стал конфликт.

Напомним, в центре Парижа вечером 12 мая неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате нападения погиб 29-летний мужчина, еще четыре человека ранены.

Нападение совершил уроженец Чечни, получивший французское гражданство в 2010 году.