Станет ли Европа игрушкой в руках других сил?

Как отреагирует ЕС на вызов американского президента Трампа? В Брюсселе и Париже на этой неделе принимают предварительное решение о том, повзрослеет ли Европа в своей внешней политике, пишет Маркус Бекер на страницах немецкого издания Der Spiegel.

С пятницы США, если не произойдет маленького чуда, введут ввозные пошлины на сталь и алюминий из Европы. Европа угрожает ответными мерами. Дополнительное негодование вызвал в Европе и выход Трампа из ядерного соглашения с Ираном, а также угрозы введения санкций против европейских компаний, не прекративших сотрудничество с Ираном.

Если ЕС позволяет так поступать с собой, "то он станет игрушкой других сил", предостерегает Бернд Ланге, председатель комитета по торговле в Европарламенте. "Европа не может этого принять, - говорит глава Европейской народной партии Манфред Вебер. - Европа должна отреагировать".

"Но как? Ответ должен показать, повзрослеет ли Европа в своей внешней политике. Действительно ли возьмут европейцы свою судьбу в собственные руки, как того требовала Ангела Меркель еще год назад, или потерпят неудачу из-за своих разногласий и страха перед США?" - задается вопросами автор.

До этого европейцы реагировали так, как они часто реагируют на требования США: крепкими словами. Однако политические возможности ограничены, отмечает Бекер. Так, один из законов должен запретить европейским компаниям реализовывать американские санкции против Ирана и сгладить возможный ущерб. Однако, как считает Ланге, страх большинства компаний перед потерей сотрудничества с США больше, чем их вера в обещания защиты со стороны ЕС, передает издание.

Для США ситуация выглядит менее драматичной. Так, по мнению директора по исследованиям Европейского совета по международным делам Джереми Шапиро, кризис в трансатлантических отношениях происходит каждые несколько лет. Однако, как отмечает глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, в отличие от предыдущих конфликтов сегодня против США выступают все 28 стран единогласно. К тому же сейчас ЕС пытается сократить свою зависимость от США, например, путем создания Европейского оборонного союза в 2017 году. Правда, до совместной политики в сфере обороны и безопасности и тем более до совместной армии Евросоюзу еще далеко, отмечает Бекер.

К тому же в отношениях с Трампом разнятся позиции Берлина и Парижа. В то время как французы делают ставку на жесткий курс, немцы ведут себя осторожно. "Американцы активно пытаются расколоть ЕС", - предостерегает Ланге. Грозящие убытки, очевидно, слишком высоки для Берлина в сравнении с расплывчатыми шансами на результаты совместной внешней политики ЕС, полагает депутат.

"На конференции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) многое теперь будет зависеть от того, увидят ли США перед собой единый европейский фронт или собрание отдельных государств, каждое из которых преследует собственные интересы. В последнем случае правительству Трампа все удастся без труда", - заключает Бекер.