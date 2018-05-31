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31 мая 18, 18:41
В Хорватии полиция расстреляла фургон с мигрантами
полиция
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Полный мигрантов фургон, который въехал в ЕС из Боснии, пошел на прорыв блокпоста полиции.

Хорватская полиция открыла огонь по фургону, который перевозил 29 афганских и иракских мигрантов, пытавшихся прорваться через блокпост. Об этом в четверг, 31 мая, сообщает Reuters.

Девять человек получили ранения, двое детей находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, а остальные получила легкие ранения.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на четверг, недалеко от города Задар на юго-востоке страны.

Полиция установила блокпост, чтобы остановить фургон после того, как он незаконно въехал в страну. Водитель, который считался боснийцем, скрылся с места происшествия, полиция начала его розыск.

"Водитель не остановился после нескольких предупреждений. Он проехал через блокпост и поехал в сторону полиции. Реакция полиции была оправданной. Они были вынуждены открыть огонь, так как их жизни были в опасности", - сказал Ранко Дразина, начальник полиции Задара.

Основной Балканский маршрут, по которому в 2015 году в Европейский Союз въехало более миллиона мигрантов, был закрыт в 2016 году по соглашению между ЕС и Турцией. Но тысячи людей проникли в эти годы по новому маршруту, открытому контрабандистами, который идет из Греции через Албанию, Черногорию, Сербию и Боснию в Хорватию.

Как сообщалось, в Париже эвакуируют самый большой лагерь для мигрантов.

А Германия потратит почти 80 млрд евро на мигрантов. Из них на социальные выплаты беженцам власти потратят сумму в размере 21 млрд евро.
bigmir.net
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