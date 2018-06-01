Прокурор Грузии подал в отставку из-за убийства подросков

Об этом сообщают "Новости-Грузия" со ссылкой на председателя правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили.

«Отставка Ираклия Шотадзе – совершенно новый стандарт, утверждение которого было главной целью народной революции под руководством «Грузинской мечты». Еще раз хочу принести соболезнования пострадавшим семьям и выразить надежду на то, что правосудие будет исполнено», — заявил он.

По словам Иванишвили, он с интересом следил за судебным процессом и с самого начала был уверен, что правосудие «свершится полностью и своевременно».

Как отмечается, отставка главного прокурора Грузии произошла на фоне массовой акции протеста в Тбилиси. Акция организована Зазой Саралидзе — отцом 16-летнего Давида Саралидзе, который вместе со своим сверстником Леваном Дадунашвили стал жертвой массовой драки подростков 1 декабря 2017 года на улице Хорава в Тбилиси.

Саралидзе потребовал отставки Шотадзе после того, как сегодня Тбилисский городской суд объявил о решении по делу. Оказалось, что прокуратура не смогла предоставить суду достаточных доказательств для подтверждения вины в совершении умышленного убийства

Сегодня суд оправдал одного из обвиняемых в убийстве Саралидзе, а второму переквалифицировали обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства. Между тем, первого признали виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах Дадунашвили. Таким образом, остается неясным, кто убил Саралидзе.

В итоге отец погибшего подростка обвинил высокопоставленных чиновников прокуратуры в препятствовании проведению объективного расследования и покрывательстве сына бывшего сотрудника ведомства, замешанного в преступлении.

В настоящее время у здания главной прокуратуры проходит акция протеста, организованной отцом одного из убитых подростков Зазой Саралидзе. Чтобы поддержать его и опротестовать решение суда, к прокуратуре пришли более тысячи человек, а также представители оппозиции.

Они принесли с собой плакаты с надписями: «Вместе на страже справедливости», «Убийцы». В настоящее время проспект Вахтанга Горгасали перекрыт.

К месту продолжают приходить люди, которые хотят поддержать Зазу Саралидзе. Параллельно в знак солидарности с отцом убитого школьника акции протеста проходят в Батуми и Зугдиди.

По обновленной информации, масштабная протестная акция, организованная отцом убитого на улице Хорава 16-летнего подростка Зазой Саралидзе, переместилась от Главной прокуратуры Грузии к зданию парламента на проспекте Руставели.