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31 мая 18, 23:13
Ким Чен Ын написал Трампу письмо
Ким Чен Ын
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Послание от главы Северной Кореи президенту США передаст делегация КНДР в пятницу, 1 июня.

Делегация от КНДР передаст Дональду Трампу письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом заявил президент США, сообщает в четверг, 31 мая, Reuters.

Сейчас северокорейская делегация находится в США. По словам Трампа, послание от Ким Чен Ына ему передадут 1 июня.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что одной встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может быть недостаточно для обсуждения всех вопросов. По словам Трампа, за одну встречу лидеры могут не успеть обсудить все необходимое. Он также отметил, что встреча с находящейся в настоящее время в США делегацией из КНДР прошла хорошо.

Как сообщалось, северокорейский генерал прибыл в Нью-Йорк. Там он в среду, 30 мая, встретился с госсекретарем США Майклом Помпео.
bigmir.net
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