Ким Чен Ын намерен встретиться с Путиным

Ким Чен Ын предложил организовать в этом году встречу на высшем уровне между лидерами КНДР и России ради дальнейшего развития двухсторонних отношений.

Об этом, ссылаясь на сообщение ЦТАК, пишет РБК.

В сообщении северокорейского агентства ЦТАК, посвященного встрече главы КНДР с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, приводятся слова Ким Чен Ына о необходимости развивать сотрудничество между двумя странами в разных областях и "обсудить встречу между лидерами России и КНДР в этом году в ознаменование 70-летней годовщины установления дипломатических отношений".

По мнению Ким Чен Ына, саммит на высшем уровне будет способствовать дальнейшему укреплению отношений двух стран.

Также глава КНДР выразил надежду на разрешение противоречий с США и подчеркнул стремление Пхеньяна к безъядерному статусу всего Корейского полуострова.

Как сообщалось, 31 мая Ким Чен Ын провел встречу в Пхеньяне с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ким Чен Ын, в ходе встречи заявил, что что Северная Корея высоко оценивает то, что Путин "противостоит доминированию США".

"Вы очень резко выступаете, и мы всегда готовы вести переговоры с российской стороной по этому поводу", — заявил он.

В этот же день государственный секретарь США Майк Помпео встречался в Нью-Йорке с вице-председателем Северной Кореи Ким Ён Чхолем для обсуждения подготовки саммита.

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Напомним, 24 мая Трамп отменил саммит, заявив, что военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР, но уже на следующий день заявил о шансе на проведение саммита.