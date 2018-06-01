Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.56
USD
26.12
RUB
0.42
EUR
30.42
USD
26.11
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
1 июня 18, 08:47
Ким Чен Ын намерен встретиться с Путиным
Ким Чен Ын
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Лидер КНДР Ким Чен Ын захотел встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын предложил организовать в этом году встречу на высшем уровне между лидерами КНДР и России ради дальнейшего развития двухсторонних отношений.

Об этом, ссылаясь на сообщение ЦТАК, пишет РБК.

В сообщении северокорейского агентства ЦТАК, посвященного встрече главы КНДР с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, приводятся слова Ким Чен Ына о необходимости развивать сотрудничество между двумя странами в разных областях и "обсудить встречу между лидерами России и КНДР в этом году в ознаменование 70-летней годовщины установления дипломатических отношений".

По мнению Ким Чен Ына, саммит на высшем уровне будет способствовать дальнейшему укреплению отношений двух стран.

Также глава КНДР выразил надежду на разрешение противоречий с США и подчеркнул стремление Пхеньяна к безъядерному статусу всего Корейского полуострова.

Как сообщалось, 31 мая Ким Чен Ын провел встречу в Пхеньяне с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ким Чен Ын, в ходе встречи заявил, что что Северная Корея высоко оценивает то, что Путин "противостоит доминированию США".

"Вы очень резко выступаете, и мы всегда готовы вести переговоры с российской стороной по этому поводу", — заявил он.

В этот же день государственный секретарь США Майк Помпео встречался в Нью-Йорке с вице-председателем Северной Кореи Ким Ён Чхолем для обсуждения подготовки саммита.

Читайте также: КИМ ЧЕН ЫН НАПИСАЛ ТРАМПУ ПИСЬМО

Напомним, 24 мая Трамп отменил саммит, заявив, что военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР, но уже на следующий день заявил о шансе на проведение саммита.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
КНДР согласна ввести мораторий на испытания ядерного оружия
Ким Чен Ын готов к ядерному разоружению
Фото тайной встречи нового госсекретаря США с Ким Чен Ыном
Трамп обсудил КНДР с главами Южной Кореи и Японии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Знаменательные события в истории: 1 июня 2018 года
noimageКим Чен Ын написал Трампу письмо
noimageПрокурор Грузии подал в отставку из-за убийства подросков
noimageВ Хорватии полиция расстреляла фургон с мигрантами
noimageСтраны ЕС могут предоставить Украине летального оружия
Лента новостей