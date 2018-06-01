Новый "план Маршалла". Сорос предсказал развал ЕС

Американский финансист и инвестор Джордж Сорос выступил на заседании Европейского совета по международным отношениям в Париже 29 мая.





Сорос заявил, что текущая глобальная политика может спровоцировать очередной крупный финансовый кризис, от которого больше всего пострадает Евросоюз. Корреспондент.net разбирался, почему финансист поставил существование ЕС под сомнение.









Главные проблемы Евросоюза





Сорос выделил три ключевые проблемы, с которыми столкнулся Европейский союз: проблема с беженцами, территориальная дезинтеграция (выход Великобритании из ЕС) и политика жесткой экономии, вызванная финансовом кризисом, который "помешал экономическому развитию Европы".





"Все, что могло пойти не так, пошло не так... Слова о том, что само существование ЕС поставлено под угрозу - это больше не фигура речи, а суровая реальность", - заявил Сорос.





Проблемы начались, когда после финансового кризиса 2008 года Евросоюз решил сократить бюджетные расходы, говорит он.





Кроме того, что это замедлило рост экономики в ЕС и спровоцировало долговой кризис, такая политик, как отмечает миллиардер, разделила страны еврозоны на кредиторов, которые диктуют свои условия, и должников, которые вынуждены их соблюдать.





"Из-за этого многие молодые люди считают Евросоюз врагом, который лишил их работы и благополучного будущего. Политики-популисты использовали эти обиды, чтобы создать антиевропейские партии и движения", - заявил Сорос.





Миграционный кризис стал проблемой для ЕС из-за Дублинского регламента, которым пытались взять под контроль наплыв беженцев. Этот регламент возлагает ответственность за мигрантов на ту страну, через которую они впервые въехали в ЕС.





По мнению Сороса, это стало несправедливым бременем для Италию и средиземноморских стран и привело к катастрофическим политическим последствиям.





Он также привел в пример Венгрию, в которой родился. Известно, что инвестор спонсирует ряд помогающих беженцам некоммерческих организаций. Венгерские власти обвиняли Сороса в том, что он хочет наводнить страну мусульманами.





Третьей проблемой Евросоюза он считает его развал, начавшийся с выхода Великобритании. Миллиардер пожертвовал более 600 тысяч долларов кампании Best For Britain, которая добивается проведения второго референдума по Brexit.





"Лучшим стало бы голосование парламента Британии, предусматривающее возможность не выходить из ЕС. Это было бы выгодно и для Великобритании, и для ЕС, в бюджете которого из-за Brexit образуется большая дыра", - считает Сорос.





Виноват Трамп, но Африка поможет





Политика администрации президент США Дональда Трампа, который уничтожил трансатлантическое сотрудничество (о свободной торговле с ЕС), а также вышел из ядерной сделки с Ираном, окажет негативное воздействие на экономику Евросоюза.





Под угрозой развивающиеся рынки, валютам которых грозит девальвация, говорит Сорос.





"За последние несколько недель не только Европа, но весь мир были шокированы действиями президента Трампа", - добавил он.





Решение проблем ЕС нужно начать с миграции, считает Сорос. Он советует отменить квоты на прием беженцев, открыть внутренние границы и пересмотреть положения Дублинского регламента.





Миллиардер призывает не принуждать европейские страны к приему нелегалов, так же как и мигрантов нельзя селить там, где они не хотят.





Евросоюз также должен финансово помочь развивающимся странам, в частности в Африке. Сорос считает, что это поможет восстанавливать экономику этих стран и создавать рабочие места, чтобы местным жителям не пришлось бежать в Европу.





При этом европейские страны смогут принимать мигрантов, если это будет отвечать их собственным экономическим интересам.









Поток мигрантов в ЕС / Getty





"Такой "план Маршалла" поможет снизить поток политических беженцев благодаря укреплению демократических режимов в развивающихся странах", - уверен Сорос.





По его подсчетам, "план Маршалла" для Африки обойдется ЕС в 30 миллиардов евро в год. При этом, Сорос говорит, что Евросоюз не сможет выделить такую сумму, поэтому призывает воспользоваться внешними заимствованиями.





"Евросоюз имеет высокий кредитный рейтинг, но его кредитоспособность по большому счету не используется. Когда ее использовать, как не во время кризиса? Государственный долг всегда возрастал в период войн", - заявил Сорос.





Миллиардер добавил, что у него есть идея, которая помогла бы Евросоюзу заимствовать деньги по выгодным ставкам, однако детали не рассказал.





"Возможно, мы движемся к новому масштабному финансовому кризису. Для появления стимула в виде "плана Маршалла" настало правильное время", - заявил Сорос.









Нелепый прогноз или тучи сгущаются над миром?





О вероятном приближении кризиса говорят и другие специалисты. В частности, об этом писала недавно группа западных экономистов, а также нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман.





Кругман нашел параллели в текущей ситуации с кризисом 1997-1998 годов, который пришел из азиатского региона. Сейчас тоже может все начаться с развивающихся рынков, прежде всего, с обвала валютных курсов.





Агентство Reuters провело в мае опрос среди экономистов, который показал 15-процентную вероятность рецессии в США в течение ближайших 12 месяцев.





Глава МВФ Кристин Лагард недавно заявила, что над мировой экономикой нависли три "тучи". Речь идет о высоком уровне долговой нагрузки, которую накопили государства и компании. Она составляет 162 триллиона долларов или 220 процентов мирового ВВП. Это рекордный уровень, говорит Лагард.





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Вторая проблема заключается в вероятности оттока капитала из развивающихся стран. Но "самая темная туча" - это Трамп. Глава МВФ не называла его, но заявила, что риск кроется в "стремлении некоторых сломать систему, которая руководила торговыми отношениями".





Однако Джеймс Горман, глава банковского конгломерата ​Morgan Stanley, скептически отнесся к прогнозу Сороса.





"Если честно, я считаю, что это нелепо", - заявил он в интервью Bloomberg.





По словам Гормана, в последние годы в мире наблюдается глобальный экономический рост, на фоне которого тем не менее происходят "политические взрывы" (Brexit и долгие переговоры о коалиции в Германии).





"Это практически соревнование между неумолимым корпоративным ростом, повышением доходов, экономической мощью с одной стороны и политической нестабильностью и ростом популизма с другой", - считает Горман.





Он назвал рост популистских настроений долгосрочным трендом, который развивается последние 10-15 лет. Однако еврозона, по его мнению, не в опсасности.



