В Венесуэле массово освободили политзаключенных

Власти Венесуэлы заявили, что освободили 39 политических активистов, которые были заключены в тюрьму в течение последних четырех лет за участие в антиправительственных протестах. Среди освобожденных – бывший мэр города Сан-Кристобаль.

Об этом сообщает Голос Америки.

Министр связи Хорхе Родригес заявил, что комиссия по установлению истины рассматривает несколько дел.

По сообщениям правозащитников, правительство президента Николаса Мадуро бросило за решетку сотни людей за участие в антиправительственных демонстрациях.

20 мая Мадуро победил на очередных президентских выборах. Ведущие оппозиционные политические партии Венесуэлы бойкотировали голосование, а два наиболее популярных политика были не допущены к участию в выборах. Соединенные Штаты так же, как и многие государства Латинской Америки, не признали результаты выборов.

После выборов, Мадуро призвал освободить ряд политических заключенных. По его мнению, это должно привести к национальному примирению.