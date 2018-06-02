Путин платит своим симпатикам в Европарламенте - евродепутат

В Европарламенте активно работают симпатики президента РФ Владимира Путина, которые получают за это деньги. Об этом сказал евродепутат из Литвы, глава группы "Друзья европейской Украины" Петрас Ауштревичюс, передает Укринформ.

"Я должен признать, что есть симпатики Путина, и Путин платит им. У нас есть доказательства. (...) Проникновение Путина в Европе огромное. Через пропаганду, через дезфинформацию, мы видим результаты, потому что умы отравлены", - сказал европарламентарий.

При этом противников политики Путина в Европарламенте все равно больше, отметил Ауштревичюс.

В конце апреля этого года группа депутатов Европарламента инициировала введение санкций против ближайшего окружения Путина и компаний, связанных с Кремлем.