Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.56
USD
26.12
RUB
0.42
EUR
30.45
USD
26.12
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
2 июня 18, 09:09
Путин платит своим симпатикам в Европарламенте - евродепутат
ЕС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Евродепутат от Литвы рассказал, что симпатиков Путина в парламенте меньше, чем противников, но они есть

В Европарламенте активно работают симпатики президента РФ Владимира Путина, которые получают за это деньги. Об этом сказал евродепутат из Литвы, глава группы "Друзья европейской Украины" Петрас Ауштревичюс, передает Укринформ.

"Я должен признать, что есть симпатики Путина, и Путин платит им. У нас есть доказательства. (...) Проникновение Путина в Европе огромное. Через пропаганду, через дезфинформацию, мы видим результаты, потому что умы отравлены", - сказал европарламентарий.

При этом противников политики Путина в Европарламенте все равно больше, отметил Ауштревичюс.

В конце апреля этого года группа депутатов Европарламента инициировала введение санкций против ближайшего окружения Путина и компаний, связанных с Кремлем.

liga.net
Ещё по теме:
Порошенко рубит сук, на котором сидит, считают в США и ЕС
РФ отработала тактику военных действий против НАТО в Европе
Аналог украинского сайта Миротворец запустили в Литве
В 2021 году Украина станет членом ЕС, - Порошенко
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Венесуэле массово освободили политзаключенных
noimageНовый "план Маршалла". Сорос предсказал развал ЕС
noimageКим Чен Ын намерен встретиться с Путиным
noimageЗнаменательные события в истории: 1 июня 2018 года
noimageКим Чен Ын написал Трампу письмо
Лента новостей