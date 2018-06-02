В Израиле военные застрелили палестинца после попытки наезда

Об этом в субботу, 2 июня, сообщает Радио Свобода.

По информации военных, мужчина пытался трактором переехать офицера и солдата, а затем развернул машину с целью нападения на гражданских, которые были рядом.

Палестинские работники здравоохранения подтвердили гибель мужчины без никаких подробностей.

К слову, Хеврон с населением в 200 тысяч человек является самым крупным палестинским городом Западного берега, но в его центре живет около тысячи поселенцев-израильтян, которые находятся под охраной израильских военных.

Ранее сообщалось, что во время столкновений между представителями ХАМАС и армией Израиля в секторе Газа 1 июня погибла палестинская медсестра Разан аль-Наджар.