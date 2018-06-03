Лукашенко о стремлении Украины вступить в НАТО

Вступление Украины в НАТО может оказаться хорошим вариантом развития событий для Беларуси и России. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июня, во время посещения погранзаставы "Дивин" в Кобринском районе, граничащем с Украиной, где ознакомился с мерами по обеспечению пограничной безопасности страны и мероприятиями по охране госграницы, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

Как сообщает издание, глава государства упомянул о ситуации в Украине в плане перспектив развития геополитической обстановки в регионе. По его словам, в этом вопросе есть некоторая неопределенность. "Если Украина будет в НАТО - другая ситуация, если не будет в НАТО, но там возобладают слишком националистические тенденции с ориентацией "воевать со всеми", то это третья ситуация - еще более сложная", - заметил он.

Лукашенко также отметил: "Я часто россиянам говорю, которые боятся, что Украина станет натовской, что, может быть, придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством, где будут отдельные бандформирования и группировки, - вот там нам мало не покажется: и России, и Беларуси, и всем остальным".

В ходе поездки также отмечалось, что к 2024 году Беларусь планирует полностью достроить инфраструктуру на границе с Украиной.

Как доложил президенту председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, на сегодняшний день на украинском направлении необходимо оборудовать еще шесть застав.

Практически завершены работы по созданию современных погранзастав на Прибалтийском направлении, аналогично в отношении инфраструктуры на границе с Польшей.

"Осталась только граница с Украиной. Где новые достроим, где модернизируем, и к 2024 году мы практически полностью инфраструктуру достроим", - доложил пограничник.