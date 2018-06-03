Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.56
USD
26.12
RUB
0.42
EUR
30.45
USD
26.12
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
3 июня 18, 11:21
Китайцы засняли момент падения метеорита (Видео)
метеорит
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На кадрах видно, как небесное тело пролетает над городом Джингхонг.

Очевидцы сняли на видео падение огромного метеорита над провинцией Юньнань на юго-западе Китая. На кадрах видно, как небесное тело пролетает над городом Джингхонг. Шар вспыхивает, взрывается, ярко освещая на несколько секунд небо, и гаснет. Свидетели утверждают, что полет объекта сопровождал явный шум.

Сгорело ли небесное тело в атмосфере или ему удалось достичь поверхности Земли не сообщается. В обсерватории Юнан рассказали, что по видео нельзя утверждать, что на кадрах был запечатлен метеорит.

Ранее на Землю упал метеорит с редчайшими алмазами. В упавшем на Землю метеорите обнаружились крошечные алмазы, которые говорят о его инопланетном происхождении. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature Communications, сообщает National Geographic.

Еще в 2008 году над Землей взорвалось крошечное космическое тело 2008TC3. Это произошло на высоте 37 километров над Нубийской пустыней в Судане. Метеорит получил название Альмахата Ситта, всего ученые собрали около 600 его фрагментов.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
ВИДЕО: "Явление ангела" сняли на видео лыжники в Швеции
А Путин смотрит с фотографий
Шпионы Путина последовали в Лондон за его противниками
США подумывают о возможной точке соприкосновения с Россией
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Крушение самолета в штате Нью-Йорк: есть погибшие
noimageСтраны G7 обеспокоены новыми торговыми пошлинами США
noimageЖурнал Time создал невероятную обложку из дронов (Видео)
noimageЛукашенко о стремлении Украины вступить в НАТО
noimageВ Израиле военные застрелили палестинца после попытки наезда
Лента новостей