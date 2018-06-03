Китайцы засняли момент падения метеорита (Видео)

Очевидцы сняли на видео падение огромного метеорита над провинцией Юньнань на юго-западе Китая. На кадрах видно, как небесное тело пролетает над городом Джингхонг. Шар вспыхивает, взрывается, ярко освещая на несколько секунд небо, и гаснет. Свидетели утверждают, что полет объекта сопровождал явный шум.

Сгорело ли небесное тело в атмосфере или ему удалось достичь поверхности Земли не сообщается. В обсерватории Юнан рассказали, что по видео нельзя утверждать, что на кадрах был запечатлен метеорит.

Ранее на Землю упал метеорит с редчайшими алмазами. В упавшем на Землю метеорите обнаружились крошечные алмазы, которые говорят о его инопланетном происхождении. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature Communications, сообщает National Geographic.

Еще в 2008 году над Землей взорвалось крошечное космическое тело 2008TC3. Это произошло на высоте 37 километров над Нубийской пустыней в Судане. Метеорит получил название Альмахата Ситта, всего ученые собрали около 600 его фрагментов.