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3 июня 18, 11:23
Журнал Time создал невероятную обложку из дронов (Видео)
Журнал Time
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Создатели американского журнала Time решили покреативить с обложкой для июньского номера издания.

Этот выпуск будет посвящен теме беспилотных летательных аппаратов. Обложку для него решили создать с помощью дронов.

Помогла в этом компания Intel. В небо выпустили 958 дронов с фонарями, которые и "творили" обложку журнала и название "Time".  Беспилотники светились красным именно того оттенка, который использует в печати издание.

В сети опубликовали видео, как будет выглядеть сама обложка.  Создатели этого шоу также поделились видео непростого процесса создания обложки и того, что происходило за кулисами.
telegraf.com.ua
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