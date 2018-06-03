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3 июня 18, 11:34
Страны G7 обеспокоены новыми торговыми пошлинами США
Страны G7
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Шесть стран-членов “Большой семерки” G7 в Канаде выразили “обеспокоенность и разочарование” в связи с решением США ввести новые пошлины на ввоз в страну стали.

По итогам встречи министров финансов стран "Большой семерки" (G7) в Канаде, куда помимо США входят входят Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония и Канада, шесть стран — членов этого объединения выразили "обеспокоенность и разочарование" в связи с решением Соединенных Штатов ввести новые пошлины на ввоз в страну стали и алюминия из стран ЕС, а также Канады и Мексики. Соответствующее заявление, сделанное представителями G7, приводит Reuters.

"Министры финансов и руководители Центральных банков (из стран "Большой семерки") потребовали, чтобы министр финансов США сообщил о нашей единодушной обеспокоенности и разочаровании (решением Вашингтона ввести новые пошлины)", — говорится в заявлении глав ведомств. Его, как уточняет Reuters, озвучил представитель Канады. "Министры и главы Центральных банков договорились, что обсуждение этой проблемы должно продолжиться и на саммите лидеров (стран G7) в Квебеке", — добавил он, заметив, что там участникам встречи уже будет необходимо предпринять "решительные действия".

При этом министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, комментируя в беседе с журналистами сложившуюся ситуацию, заявил, что у Соединенных Штатов есть всего несколько дней, чтобы не спровоцировать торговую войну со своими союзниками. Для этого, по мнению французского главы ведомства, США "должны сделать шаг к деэскалации напряженности в отношении тарифов". В противном же случае ЕС, как подчеркнул Ле Мэр, уже готов принять контрмеры против новых пошлин США.
telegraf.com.ua
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